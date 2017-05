Attentat évité au Tribunal militaire de Samarie : un palestinien avec deux bombes artisanales arrêté à temps.

Un palestinien été arrêté par la police des frontières à l’entrée du Tribunal militaire près du village de Salem. Il a caché les explosifs dans ses vêtements, apparemment pour attaquer les forces de sécurité sur place. Les policiers des frontières ont été appelés afin de neutraliser les charges et le suspect a été pris pour interrogatoire.

Le suspect est un mineur, résident de Jénine, et apparemment, il voulait frapper sur place.

Le suspect est arrivé à un poste de sécurité à l’entrée du tribunal et a essayé d’entrer dans le composé. Les officiers des gardes-frontière et de la brigade de police militaire lui ont demandé sa carte d’identité, et l’ont fouillé et découvert les deux bombes prête à l’emploi.

Il y a trois jours, une autre attaque terroriste a été évitée à Jérusalem, rue Porte de Damas après que les forces de sécurité ont découvert une terroriste avec un couteau . Elle a été tuée sur place.

Jeudi dernier , un autre palestinien a sorti un couteau à Hévron et a commencé à courir vers l’ un des gardes-frontières, en criant. Il a été blessé et arrêté par Tsahal.