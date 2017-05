Le jeune Juif qui a attaqué les soldats au couteau a laissé une lettre d’adieu à ses parents

MISE A JOUR 19:40:59 : L’attaquant qui est un Juif entre 19 et 20 ans de Pizgat Zeev a laissé une note de suicide à son ami depuis plusieurs jours pour ses parents avant d’attaquer les soldats au point de contrôle de Hizma sachant que le fait de juste menacer avec un couteau les soldats allait entraîner une réaction des soldats et sa prochaine mort. Après l’incident, les parents ont trouvé une note de suicide ou il parlait de ses problèmes de santé mentale et son état de détresse. Une enquête sur l’incident afin de comprendre la raison de ce geste a débuté.

MISE A JOUR 17:04:08 : Le terroriste que l’on croyait palestinien est un jeune juif de 19 ans, il a tenté de poignarder des policiers à un poste de contrôle de Hizma et a été déclaré mort avant de poignarder les officiers. Il a été tué par balle. La police enquête sur les circonstances de l’incident. La police vérifie si le jeune homme cherchait à se suicider.

MISE A JOUR 16:54:55 : Une enquête préliminaire par la police a révélé que le suspect avait une carte d’identité d’un Juif qui vit Pizgat Zeev. La police vérifie si cette carte d’identité est la sienne ou a été volé par le terroriste.

Une tentative de coups de couteau à l’extérieur de Jérusalem par un terroriste palestinien a été évité. Le terroriste a été abattu et gravement blessé au poste de contrôle de Hizmeh, au nord de Jérusalem, selon la police .

Ce palestinien de Judée Samarie s’est approché du poste de contrôle et a apparemment essayé de poignarder les forces de sécurité en service, selon le communiqué. Les troupes israéliennes ont tiré sur l’agresseur. Les rapports dans les médias en hébreu disent qu’il est gravement blessé.

La traversée de Jérusalem septentrionale est fermée jusqu’à nouvel ordre.

