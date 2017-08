L’attentat à la Rambla de Barcelone qui a fait 13 morts et 20 blessées est tres frequenté par les touristes israéliens et Juifs

Selon les médias espagnoles, il y a au moins treize personnes tuées et 20 blessées lors d’une attaque prés du restaurant casher Maccabi à Barcelone sur le boulevard Las Ramblas très populaire dans la ville.

Les données préliminaires indiquent que le véhicule, une camionnette de couleur blanche sur le trottoir, a foncé sur les gens pendant 600 mètres. Le conducteur a fui les lieux à pied. Il a également été rapporté que deux terroristes se sont retranchés dans un bar de la ville, immédiatement après son saccage et peuvent détenir des otages.

Le restaurant est encerclé de policiers et la police de Barcelone a ordonné à toutes les institutions juives , près des lieux de fermer.

Les services de secours de Barcelone en cours d’exécution sur les lieux et la police locale enquêtent sur les circonstances.

Le ministère des Affaires étrangères signale qu’à l’heure actuelle, on ne sait pas si il y a des victimes israéliennes à Barcelone. A noter toutefois que de nombreux israéliens se sont rendus dans la région et par conséquent, l’inquietude plane en Israel et chez leur famille.

Ramblas est considéré comme l’avenue principale de la ville un peu comme les Champs Elysées en France, et attire des milliers de personnes chaque jour, ou se trouve des marchés et magasins et restaurants.

Sur cette même avenuee trouve deux magasins casher avec un public juif et israélien qui vient en masse tous les jours. Comme le restaurant Maccabi, et l’autre est non loin Maoz Falafel.

Barcelone est devenue une destination touristique très populaire parmi les Israéliens avec un certain nombre de vols vers le pays chaque jour.