Attentat à Paris : Daesh a revendiqué l’attaque sur les Champs Elysées

MISE A JOUR 00:44:00 : Compte rendu de la France : François Hollande, a déclaré que l’incident de tir sur les Champs-Elysées à Paris était une attaque terroriste :

« Nous sommes convaincus que les pistes sont d’ordre terroriste. Le parquet antiterroriste a été saisi. »j’ai convoqué un conseil de défense demain matin à 8h. Nous serons d’une vigilance absolue, notamment par rapport au processus électoral. Mes pensées vont à la famille du policier tué et aux proches des blessés. Un hommage national lui sera rendu »

MISE A JOUR 00:34:18 : Le groupe terroriste EI revendique l’attaque et précise le nom du terroriste Abu Yusuf et l’appelle le « belge ».

Suivez en direct l’allocution du président de la République @fhollande https://t.co/Jjeb1tUb35 — Élysée (@Elysee) 20 avril 2017

MISE A JOUR 00:23:54 : Une opération de police est actuellement en cours en Seine-et-Marne.

►Dernier bilan : 1 policier tué et 2 grièvement blessés. 1 passante blessée. Auteur abattu.

.@prefpolice @PHBrandet Contrairement à des informations qui ont pu circuler, il n’a pas de second policier décédé (@PHBrandet) #ChampsElysees — Ministère Intérieur (@Place_Beauvau) 20 avril 2017

MISE A JOUR 00:06:46 : Un seul policier a été tué et non 2. (porte-parole du Ministère de l’Intérieur). Un autre policier blessé est en urgence absolue.

MISE A JOUR 23:58:24 : Les autorités françaises ont indiqué que le tireur des Champs-Elysées a apparemment agi seul. Il a été tué par les forces en place. La recherche d’un complice est donc annulée. Le suspect abattu, Fiché S, né en 1977, est connu pour vouloir tuer des membres des forces de l’ordre.

MISE A JOUR 23:48:52 : Le président américain Donald Trump s’est exprimé rapidement suite à l’attaque sur les Champs-Elysées à Paris et a présenté ses condoléances aux citoyens de France suite à l’assassinat de deux policiers. En outre, Trump a déclaré que l’incident ressemble à une autre attaque terroriste. Deux autres policiers ont été blessés dans l’incident à Paris. Un des auteurs a été tué, un second est en fuite.

MISE A JOUR 23:43:30 : un des tireurs des Champs-Elysées a exprimé son intention de procéder à une attaque sur les réseaux où deux policiers ont été tués. La police fait des recherches à son domicile à l’est de Paris.

MISE A JOUR 23:40:53 : Un second policier est décédé de ses blessures, à confirmer car le ministere de l’intérieur ne l’a pas encore communiqué. On parle de deux blessés graves, et un policier tué.

MISE A JOUR 23:36:10 : Le président français François Hollande a convoqué une réunion d’urgence après la fusillade. Un témoin a rapporté: « Un homme est sorti et a commencé à tirer avec une Kalachnikov, il a touché un flic. » La police française a déclaré que l’agent de police qui a défendu la station de métro a été tué lorsqu’un véhicule s’est arrêté à un feu rouge et a ouvert le feu. L’auteur tué serait fiché S.

MISE A JOUR 23:34:02: Des tirs ont été entendus une seconde fois dans la région des Champs Elysées, la police recherche un second auteur des attaques qui ont tué un policier

Des coups de feu ont été tirés ce soir sur l’avenue des Champs-Elysées. Selon des informations de BFMTV, deux policiers auraient été grièvement blessés.

Selon Reuters, qui cite une source policière, un policier aurait été tué. Une information confirmée sur Twitter par le syndicat Unité SGP Police.

L’homme à l’origine de la fusillade aurait été tué. Sur Twitter, la préfecture de police a conseillé d’éviter ce secteur.

Les tirs auraient eu lieu à l’angle de la célèbre brasserie parisienne du Fouquet’s, devant le magasin Yves Rocher.

La préfecture de police vient d’annoncer que l’auteur des tirs sur les Champs-Elysées a été neutralisé.

La station de métro Franklin Roosevelt, près de l’Arc-de-Triomphe, est fermée suite à la fusillade qui a eu lieu.

