Attentat à Marseille | Zoe Desbureaux du parti de la « France insoumise » soutient que le terroriste est un « martyr »

Le BNVCA a décidé de déposer plainte contre Madame Zoe Desbureaux,suppléante du député François Ruffin du parti la France Insoumise, du chef de complicité d’apologie du terrorisme dont elle s’est rendue coupable en postant le 3/10/17 à 20h52 un tweet dans lequel elle déclare « UN SOUTIEN TOTAL A SONIA NOUR QUI SUBIT LES PRESSIONS DE LA FACHOSPHERE ET DE LA GAUCHE CASSOULET ».

Le BNVCA a déjà dépose plainte contre Sonia Nour, fonctionnaire territoriale de la Courneuve (93) qui avait qualifié de ‘martyr » l’islamo-terroriste qui a égorgé et poignardé à mort deux jeunes filles de 20 ans en Gare de Marseille le en criant « ALLAH OUAKHBAR ».

Comme nous avons salué la réaction du Maire de la Courneuve PCF , Mr Gilles Poux qui a destitué sa collaboratrice des ses fonctions, nous saluons les députés François Ruffin dont elle est encore la suppléante et Jean Luc Melanchon Fondateur de la France insoumise et président de ce groupe à l Assemblée nationale ,qui se sont immédiatement désolidarisés de Zoe Desbureaux.

Le BNVCA considere que le désaveu exprimé reste très insuffisant et réclame la démission de Zoe Desbureaux de toutes ses fonctions et son exclusion du parti .

Nous rappelons que déjà Zoé Desbureaux avait posté le 28.7.15,un tweet manifestement antisémite et d’appel illégal au Boycott d’Israel.Le BNVCA s’étonne et s’inquiète du fait que des mouvements politiques s’entourent, intègrent et promeuvent des militants de leur parti sans un contrôle plus approfondi .

Le BNVCA réclame des mesures dissuasives et exemplaires contre ces élus, fonctionnaires de l’Etat, policiers,collaborateurs d’hommes politiques qui se sont infiltrés dans les structures les plus stratégiques de l’ Etat, déshonorent la République,et la mettent en danger en partageant et soutenant l’idéologie des ennemis de la France.

Jean-Luc Mélenchon, le leader des « Insoumis » s’est exprimé : « Je condamne toute ambiguïté sur le sujet, quelles qu’en soient les intentions ou les prétextes, assure-t-il. J’ai toujours condamné en toutes circonstances le meurtre. J’ai toujours condamné les assassins, les actes terroristes. J’ai toujours condamné l’islamisme politique. »