Attentat à Londres | le nombre de victimes augmente : 5 morts, 40 blessés

Le nombre de morts et le nombre de blessés a continué d’augmenter mercredi soir après une horrible attaque terroriste dans le centre de Londres. Le terroriste solitaire qui avait poignardé à plusieurs reprises un officier a aussi tué trois autres personnes qu’il a percutées avec sa voiture.

Le policier poignardé a été identifié comme Keith Palmer, âgé de 48 ans.

« Voici le jour que nous avions prévu, mais nous espérons qu’il n’arriverait jamais », a déclaré le commissaire adjoint de Scotland, Mark Rowley dans une séance d’information avec les journalistes à Londres.

Rowley a confirmé une attaque à la voiture bélier et des coups de couteau à environ 14h40 à la date anniversaire de l’attentat de l’ Etat islamique (ISIS / Da’esh) à Bruxelles . « Vous verrez plus de policiers armés et non armés dans les rues de Londres », a t il dit.

« Une attaque terroriste malade et dépravée, » selon la Première ministre Theresa May, ajoutant que la Grande-Bretagne « ne renoncera jamais devant la terreur. »

L’attaquant a surgit de sa voiture avec deux couteaux de cuisine dans la cour du vieux palais dans une tentative sauvage d’entrer dans les chambres du Parlement après avoir percuté la foule avec sa voiture sur les trottoirs du pont de Westminster et à l’extérieur du Parlement complexe. Il a poignardé trois policiers avant d’être abattu ; il a été soigné sur les lieux par des médecins effectuant la RCR, puis transporté dans une ambulance à proximité à St. Thomas Hospital.

Une femme qui avait été blessée est aussi décédée sur le pont de Westminster, suite à une hypothermie.

Un total de 40 personnes ont été blessées dans l’attaque, selon Scotland Yard, dont 10 grièvement blessés, selon des sources citées par Sky News.

La Première ministre Theresa May a été immédiatement été évacuée du bâtiment avec les législateurs, le personnel et les visiteurs , tous placés dans un endroit protégé.

Une forte alerte a été déclarée autour du Palais de Westminster, et les Chambres du Parlement.

La première ministre a prévu de tenir une réunion COBRA avec les responsables britanniques.

Le président américain Donald Trump a parlé avec la Première ministre par téléphone suite à l’attaque. La porte parole de la Maison Blanche, Sean Spicer, a dit qu’il saluait « la réaction rapide de la police britannique et des premiers intervenants » et a condamné les attaques.

Le département d’Etat américain a également réagit suite à un communiqué de Mark Toner :

« Nos pensées vont à ceux qui sont touchés. Nous sommes prêts à aider par tous les moyens les autorités britanniques. La sécurité des citoyens américains à l’étranger est l’une de nos priorités les plus importantes. »

« Nous sommes prêts à fournir toute l’assistance consulaire possible, nous devrions prendre conscience que tous les citoyens américains sont touchés. Nous demandons instamment aux citoyens américains à Londres de contacter les membres de leur famille et leurs proches pour les informer qu’ils sont en sécurité « .

35 % de réductions sur les produits de la Mer Morte pour les hommes