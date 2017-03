Attentat à Londres | Pour Marine Le Pen , le terrorisme « low cost » n’est pas assez combattu

Pour Marine Le Pen, ce nouvel attentat à Londres est d’un style nouveau, c’est du terrorisme « Low Cost » par des loups solitaires car il n’y a pas tous les moyens utilisés pour combattre le terrorisme en Europe.



Attaque à Londres: Marine Le Pen dénonce « une… by BFMTV

Pour elle, ce terrorisme à faible coût est la conséquence d’une politique non adaptée contre le terrorisme. Elle a ajouté : »Nous devons contrôler nos frontières. »

Selon les sondages en France, Marine Le Pen pourrait passer au premier tour, mais le second tour est perdu avec une marge de 20 pourcents contre le candidat Emmanuel Macron.

Cette attaque terroriste britannique a tué trois personnes, dont un policier, et quarante blessés et selon un second rapport, il y a cinq morts. Le terroriste a été tué par les forces de sécurité. La police de Londres a déclaré connaître l’identité de l’islamiste mais ne l’a pas encore divulguée.

Pendant ce temps, la police britannique a arrêté sept suspects lors d’un raid sur une maison dans la ville de Birmingham au nord-ouest de Londres.

