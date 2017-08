Attentat à Barcelone : ​​30 Israéliens n’ont pas encore donné de leur nouvelle, Netanyahou suit de prés les événements 

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu est arrivé dans la soirée dans la salle du ministère des Affaires étrangères et a parlé lors d’une vidéo- téléconférence avec le personnel de l’ambassade d’Israël en Espagne.

(Photo: AP)

Au moins 13 personnes ont été tuées dans l’attaque et 32 ​​autres ont été blessées, dont 10 sérieusement. Selon certains rapports locaux, deux terroristes armés qui apparemment voyageaient dans des véhicules utilitaires sont entrés dans un restaurant turc à proximité, où ils se sont barricadés et peut-être détiennent des otages. Cependant, ces rapports n’ont pas encore l’autorisation officielle de la police locale. Selon les rapports locaux , la police est à la recherche d’un autre véhicule suspect, et à la recherche d’un homme soupçonné d’avoir loué un des véhicules utilisés dans l’attaque. Les services d’urgence de Barcelone ont émis un message aux civils sur Twitter concernant la Plaça de Catalunya, et le public est invité à éviter la zone. Tous les transports en commun ont été paralysés.

Les médias locaux ont rapporté que le véhicule incriminé, a été abandonnée, et contenait une carte d’identité espagnole avec un nom arabe. Il a également été rapporté que la police a confirmé qu’un homme musulman était dans le véhicule suspect.

La police a également dit que deux véhicules suspects ont été impliqué dans l’attaque. La police a publié une photo d’un suspect impliqué dans l’attaque, et a demandé au public de l’aider à le localiser.

Limor Hasson, une israélienne est entrée avec son mari et ses enfants au restaurant « Maccabi » près de la scène de l’attaque, et a parlé sur Canal 2: « Je suis avec mon mari et les enfants en vacances en famille. Je suis allé manger avec 80-70 Israéliens et quelqu’un est venu en criant dans le restaurant.. « Il y a une attaque terroriste, nous avons réalisé et nous nous sommes enfermés à l’intérieur du restaurant ».

Hasson a dit que « la femme a commencé à crier « attaque ». Chacun d’entre avons pensé qu’il y avait un kamikaze, nous avons placé les enfants sous les tables . Il y avait une grande panique, tout le monde criait, c’était terrible. Tout le monde a eu très peur,et a essayé de prendre contact avec leur famille dans le pays pour les informer que tout allait bien. Il y avait beaucoup d’enfants, y compris mes enfants, ce fut terrifiant « .

Un autre Israélien qui a été témoin de l’attaque, a déclaré: « Nous sommes actuellement à l’hôtel juste à côté de la Rambla . Nous étions dans la rue et soudain, nous avons vu des gens passer par le sous sol (rdc) et j’ai eu une sensation désagréable . Tous les magasins étaient fermés et aussi les bars….. Les gens se sont enfuis frénétiquement. Quand nous sommes arrivés à l’hôtel, il y avait tout à coup une autre bousculade et il ce fut très désagréable de vivre un tel événement ».