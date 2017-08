Attaque terroriste en Israel | Le mois de juillet a été le plus sanglant depuis décembre 2015

Les services de sécurité israéliens ont enregistré le mois dernier 222 attaques terroristes contre les Israéliens, le nombre le plus élevé en un mois depuis décembre 2015.

Les attaques ont entraîné le meurtre de cinq Israéliens, deux soldats et trois civils et les blessures de sept personnes, selon le rapport mensuel de l’Agence israélienne de sécurité en juillet, publié plus tôt cette semaine. Plusieurs Palestiniens sont également morts, certains ont commis des attaques et d’autres lors d’affrontements avec des forces de sécurité.

Cette augmentation pour juillet a été plus du double des 94 attaques enregistrées en juin et presque le double de la moyenne de 121 attaques par mois à partir de janvier 2016. L’Agence de sécurité israélienne a enregistré un total de 2 314 attaques pendant cette période, où 33 victimes sont mortes et 223 ont été blessées. Le mois dernier a été parmi les plus meurtriers de cette période en termes de décès d’attentats terroristes, après seulement novembre 2015, lorsque des terroristes ont assassiné 10 Israéliens.

La flambée des attaques en juillet a dû en grande partie aux tensions et aux affrontements reliés au Mont du Temple. En juillet, trois terroristes arabes et israéliens ont tué deux policiers avant d’être abattus eux-mêmes. Israël a placé des détecteurs de métaux à l’entrée du Mont du Temple, un composé qui est saint tant pour les Juifs que pour les Musulmans. Des émeutes s’ensuivirent, menant Israël à démanteler les détecteurs de métaux deux semaines après leur placement.

Jeudi, un tribunal israélien a inculpé l’auteur présumé de l’attaque la plus sanglante menée en juillet, Omar al-Abed, 19 ans, un Palestinien de la région de Ramallah. Il est accusé d’avoir assassiné trois Israéliens dans la localité de Halamish en Judée Samarie. Selon l’acte d’accusation, il a avoué le crime, en disant aux enquêteurs qu’il choisissait la famille qu’il avait ciblée après avoir entendu des rires venant de leur salon le vendredi soir, où ils dînaient.

Le 18 juillet, Al-Abed aurait déclaré à une femme de Gaza qu’il était en contact avec Whataspp au sujet de ses intentions de mener une attaque ponctuelle, affirmant que «nous devons faire un jihad pour la mosquée Al-Aqsa».