Attaque terroriste déjouée par des gardes-frontières près d’Hébron

Le suspect portait un couteau de commando et sans papiers d’identité. Il a refusé de coopérer avec la police et ne voulait pas répondre à toutes les questions.

Les agents de police des gardes-frontières israéliens ont déjoué une attaque terroriste lundi soir après avoir repéré un véhicule suspect voyageant sur la route 35, près d’Hébron.

Les forces ont arrêté la voiture – mini-camion blanc Suziki . Quelques minutes plus tard, ils ont procédé à une fouille du véhicule et son conducteur, un homme arabe non identifié de l’Autorité palestinienne.

Au cours de leur fouille du véhicule, les forces israéliennes ont découvert une hache, différentes parties d’armes, un fusil et des munitions.

Les plaques d’immatriculation sur le véhicule ont été prises à partir d’une Fiat volée .

Une fouille corporelle du suspect a révélé qu’il portait un couteau de commando létale mais il a refusé d’expliquer pourquoi il était porteur d’une telle arme. En fait, le suspect portait pas de papiers d’identité, a refusé de coopérer avec les forces et ne voulait pas répondre à toutes les questions.

Il a été transféré au personnel de sécurité pour un interrogatoire plus poussé afin de déterminer son identité et les motifs du port de telles armes.

Copyright Alyaexpress-News.com - Toute reproduction est interdite.

Promotion de plus de 40 % sur les produits cosmétiques de la Mer Morte sur IsraelChrono.com Cliquez ICI pour commander