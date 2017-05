Attaque terroriste à Manchester : Daesh revendique, Israel condamne

Suite à l’attentat terroriste en Grande – Bretagne, le premier ministre israélien a tenu à condamner l’attaque kamikaze pendant un concert dans une salle pleine à craquer:

« Le gouvernement israélien condamne fermement l’attentat terroriste terrible cette nuit à Manchester. Le terrorisme est une menace mondiale. »

Dramatic raw footage-At least 22 murdered after a Muslim suicide bomber targeted children leaving a packed pop concert at Manchester Arena. pic.twitter.com/zblZD6eGqS

— Behind The News (@Behind__News) 23 mai 2017