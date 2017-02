Attaque terroriste à l’arme et au couteau à Petah Tikva : Plusieurs blessés ( vidéos)

Huit personnes ont été blessées dans une fusillade et une attaque au poignard ce jeudi après-midi quand un terroriste arabe a ouvert le feu sur la rue Habaron Hirsch à Petah Tikva près du marché bondé.

Le terroriste, de 19 ans est un arabe de Sichem, et a fui la scène, mais a été capturé peu après par des civils qui l’ont poursuivi avec des bâtons, des balais, et mime des couteaux. Ils l’ont neutralisé à l’aide d’une machine à coudre. Il a ensuite été arrêté par la police et emmené à l’hôpital pour traitement.

Le terroriste a commencé son attaque sur sur la rue Habaron Hirsch, vers l’ ouest, tout en tirant sur des gens debout dans une station de bus , à proximité du marché.

Il a ensuite tourné à droite sur la rue Montefiore, en continuant à tirer. Les gens l’ont poursuivi, en essayant de le neutraliser. Lorsque le terroriste a atteint un magasin de machine à coudre, il a commencé à attaquer les gens avec un tournevis après que son arme à feu s’est coincée.

Certaines personnes ont réussi finalement à neutraliser le terroriste en lançant une machine à coudre sur lui. Des témoins oculaires ont dit que pendant qu’il était couché sur le sol, il a été neutralisé, et criait, « Aide, aide. »

« Nous avons entendu beaucoup de coups de feu, les gens couraient dans tous les sens. Certains ont poursuivi le terroriste « , a déclaré un témoin oculaire.

«Je vis une commotion et les gens courir après le terroriste », a déclaré un membre du Magen David Adom , Azaria Cohen. « Avec les autres ambulanciers du MDA, nous avons pourchassé le terroriste sur les motos. »

Les ambulanciers ont remarqué un homme âgé de 40 ans qui souffrait de blessures à son cou, qui leur a dit qu’il a été poignardé en essayant de capturer le terroriste . Il a été emmené à l’hôpital.



Les blessés ont été transportés à l’hôpital Beilinson au Centre Médical Rabin dans la ville.

Un autre homme de 40 ans, a subi des coups de couteau à sa partie supérieure du corps et était dans un état modéré. Un autre, d’environ 30 aas, a frappé sa tête lors de l’incident et il est également dans un état modéré.

Un homme et une femme autour de 50 ans et une autre femme d’environ 30 ans souffraient de blessures par balle aux membres inférieurs.

En outre, trois autres personnes souffraient de choc et ont été envoyées à l’hôpital .