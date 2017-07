Attaque palestinienne au poignard à Petah Tikva: « J’ai poussé le terroriste avec une planche à pizza et sauvé ma femme »

Menashe Dabol, du magasin de shawarma état sur les lieux lors de l’attaque au couteau à midi à Petah Tikva qui a blessé un israélien de 40 ans.

Il a empêché le terroriste palestinien de mener à bien une autre attaque contre sa femme qui était aussi dans le magasin « Ma femme a été sauvé par un miracle, j’ai vu le terroriste avec un couteau sur son corps »

Pour rappel, un citoyen israélien d’environ 40 ans a été poignardé aujourd’hui (lundi) par un jeune homme arabe dans le dos et le cou, il a été évacué à l’ hôpital Beilinson où il est pleinement conscient et dans un état stable, avec de multiples blessures par arme blanche dans le haut du corps . Des forces grandes de police sont arrivés sur les lieux et ont arrêté le suspect et envoyé au poste de police.

Menashe Dabol, qui tient un magasin de shawarma sur la rue Bar Kochba proche de la gare routière de la ville a déclaré: « J’étais dans le magasin avec ma femme, et un chauffeur de bus Egged est entré, immédiatement après un arabe a commandé un shawarma, et pendant que je préparait la commande, il a sorti un couteau et poignardé le conducteur dans le cou ».

Une enquête initiale, a identifié le terroriste qui est venu à la gare routière centrale de Petah Tikva et a poignardé le chauffeur du bus plusieurs fois dans le haut du corps. C’est un palestinien de Kalkilya.

La femme de Ménaché a até aussi la cible du terroriste qui a essayé de la poignarder. Lors de la fuite, sa femme a glissé sur le sol.

« Ma femme a miraculeusement survécu , quand j’ai vu son regard devant mes yeux quand elle a glissé sur le sol et le terroriste avec un couteau sur son corps…j’ai utilisé une planche à pizza pour stopper le terroriste qui voulait la poignardé avec son couteau « .

Le terroriste a été touché à la tête et s’est enfui.Et sa femme a évité de justesse des coups de couteau.

Jacqueline, une résidente de Petah Tikva a été témoin de l’attaque: «J’étais assis en train de manger là – bas au restaurant et je l’ai un homme poignarder les gens, j’ai couru et je me suis enfuie »