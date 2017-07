Attaque au couteau à Villeurbanne contre des policiers sous les cris de « Allah Akbar ».

C’est en France et plus précisément à Villeurbanne, qu’un individu habillé en djellaba, armé d’un couteau de 40 centimètres et porteur d’un Coran, s’est jeté sur les policiers en hurlant « Allah Akbar ».

L’attaque s’est déroulé ce mardi soir, vers 20h15 au 33 de la rue Geoffray à Villeurbanne.

L’homme s’est ensuite retranché à son domicile et la police a essayé de le faire sortir dans le calme mais il s’est alors jeté sur les policiers, muni d’un Coran et de son couteau, au cri de « Allah Akbar » et a été finalement maîtrisé à l’aide de deux Tasers.

Les médias français le nomme déjà « le forcené » évitant le mot « musulman, ou islamiste ». Il se trouve actuellement à l’hôpital.