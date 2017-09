Attaque contre des agents de Sécurité à l’hôpital Ichilov : trois agents blessés

Cinq individus ont attaqué des agents de sécurité à l’hôpital Ichilov ce jeudi dans la nuit dans la salle d’urgence, apres avoir été contacté par un autre individu sur les lieux qui avait tenté de voler un téléphone à un membre du personnel.

Trois agents ont été blessés et ont eu des dents cassées, de bleus au visage et au corps, et des fractures.

La police a arrêté le voleur et son père. Les autres sont en fuite.

