Attaque à la voiture bélier à Londres contre une mosquée : Un mort et plusieurs blessés

Un véhicule commercial a foncé près de Finsbury Park dans le nord de la capitale britannique. Selon le Conseil musulman: « le terroriste a délibérément commis une attaque contre les musulmans ».

Une personne a été tuée et huit ont été blessés cette nuit (lundi) dans cette attaque qui a eu lieu vers 01h30 (heure israélienne) quand un véhicule a foncé vers une Mosquée pendant la prière du Ramadan. Le chauffeur a tenté de s’enfuir et les passants sur place ont réussi à le neutraliser.

1 killed 10 wounded as a white van driver, 48, ploughs into Muslims near a north London mosque while screaming ‘I want to kill all Muslims’. pic.twitter.com/LcWsNReRCo — Behind The News (@Behind__News) 19 juin 2017

De nombreuses ambulances ont été appelées sur les lieux de l’attaque. La police de Londres a déclaré qu’une personne a été tuée et huit blessés ont été emmenés à l’hôpital. Une personne a été arrêtée. L’équipe SWAT a rejoint les forces de police régulières enquêtant sur l’incident.

Theresa May à la tête du gouvernement britannique a réagi, et a dit que ses pensées « sont avec tous ceux qui ont été blessés par ce véhicule commercial , c’est un terrible attaque. » La police a ajouté que cette attaque est peut-être terroriste ».

Jeremy Corbyn a condamné l’attaque, en disant qu’il était en état de choc total « mes pensées vont avec les victimes et la communauté touchée par ce terrible événement. » .

Le maire Sadiq Khan a ajouté, que l’attaque est une attaque contre les valeurs de tolérance, de liberté et de respect mutuel ».

Un témoin a dit au réseau de nouvelles britannique BBC qu’au moins trois personnes ont été blessées . Le témoin a également ajouté que la camionnette a frappé les gens qui sont sortis de la mosquée après avoir terminé les prières du jeûne du Ramadan.

Le conseil de la Grande-Bretagne musulman a ajouté que l’incident a été réalisé en ciblant délibérément les musulmans : «J’ai vu par la fenêtre ce qui est arrivé, et j’ai entendu beaucoup de cris, il y avait beaucoup de chaos », selon un témoin oculaire à la BBC. « Tout le monde a hurlé en disant qu’un véhicule utilitaire a frappé les gens. »

Cynthia Anzela, qui vit près de la zone de l’incident, a déclaré à CNN qu’elle était au lit quand elle a entendu des cris . « Je suis allée à la fenêtre et les gens se rassemblaient. Ils ont crié haut et fort désespérément et une voiture de police est arrivée », dit-elle. «J’ai vu beaucoup d’entre eux pleurer et en crier. »

Il y a tout juste deux semaines, le 3 Juin, huit personnes ont été tuées et 50 autres blessés, dans une autre attaque qui a eu lieu à Londres Bridge, près de la zone touristique.

Quelques semaines plus tôt, le 22 mai, 22 personnes ont été tuées et des dizaines blessées dans un attentat suicide en dehors d’un spectacle de Ariana Grande à Manchester.

À peine deux mois plus tôt, le 22 Mars, cinq personnes ont été tuées dans l’attaque d’attaque à Westminster Bridge.

Dans cette même ville à Londres et le même jour, des sympathisants de AlQuds ont fait un appel au boycott d’Israël, en passant avec des pancartes et disant que Wonder Woman était israélienne (Gal Gadot).

