Attaque à Las Vegas : l’attaquant a tiré une centaine de fois du 32e étage d’un hôtel sur les gens lors d’un concert 

Des dizaines de milliers de personnes ont assisté au festival à Las Vegas. Kodiak Yazi, âgé de 36 ans, a déclaré que la musique était temporairement arrêtée puis elle a repris – avant qu’un autre coup de feu ne soit entendu et le chanteur et les musiciens se soient échappés de la scène. Selon lui, 40 000 personnes étaient dans le public, dont beaucoup ont commencé à fuir et à chercher un refuge. Yazi a déclaré qu’il avait détecté des éclairs de la partie supérieure de l’hôtel de Mandalay, renforçant l’idée que l’homme armé avait tiré du 32e étage.

Selon les rapports, les coups de feu ont été entendus de façon intermittente pendant cinq minutes. Yazi a déclaré qu’il avait identifié des dizaines d’ambulances lorsqu’il s’est enfui dans un endroit sûr. D’autres se sont réfugiés à l’abri du casino Tropicana à proximité. Un autre témoin oculaire, Joe Pichael, a dit qu’il a vu « une volée d’explosions ». « Cela a semblé à des feux d’artifice, mais le tireur semblait charger des balles, j’ai parié que j’ai entendu 100 à 130 coups, une volée de dizaines de balles ».

Scène de tir (Photo: AFP)

(Photo: AP, Chase Stevens / Las Vegas Review-Journal)

Tomer et Yael, des Israéliens qui séjournaient au 12e étage au « Mandalay Bay » – 20 étages plus bas que l’homme armé et tué ont témoigné sur Ynet : « Je voulais juste organiser notre sortie, lorsque nous avons commencé à entendre des salves de coups de feu et tout de suite après beaucoup de sirènes de la police. Les coups de feu ont duré pendant quelques minutes. Tout ce que nous savions, c’était que nous devions rester enfermés dans la pièce et que c’était l’endroit le plus sûr, et nous nous sommes enfermés dans une chambre dans le noir.

(Photo: AP, Chase Stevens / Las Vegas Review-Journal)

Maayan, une autre israélienne est arrivée avec sa famille pendant trois jours à Las Vegas. Deux heures après l’atterrissage, elle s’est retrouvée sur les lieux : « Je venais d’arriver à l’hôtel. Je suis sortie un peu et cette horreur m’a rattrapée ». Dans une conversation avec Ynet, elle a répété les moments de terreur. Soudainement, une femme hystérique est venue devant nous et a crié qu’il y avait des coups de feu dans l’hôtel et que nous devions fuir en disant et qu’il y avait plein de sang, et comme nous n’avions vu encore personne, je pensais qu’elle était folle. Mais la réalité nous a vite rattrapée ».