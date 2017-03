Attaque à l’aéroport Orly : «On faisait la queue pour l’enregistrement sur le vol en direction de Tel Aviv quand on a entendu trois ou quatre coups de feu》

Un homme a été abattu samedi matin par les forces de sécurité à l’aéroport d’Orly-Sud (Val-de-Marne) après avoir dérobé une arme à un militaire de l’opération Sentinelle.

Vers 8h30 ce samedi dans le hall 1 de l’aéroport d’Orly-Sud «un homme a dérobé une arme à un militaire de Sentinelle puis s’est réfugié dans un commerce de l’aéroport à proximité avant d’être abattu par les forces de sécurité», a déclaré à l’AFP le porte-parole du ministère de l’Intérieur Pierre-Henry Brandet. Il n’y a pas de blessé, a-t-on précisé de même source. L’aéroport a été totalement évacué.

Une opération de déminage est en cours pour déterminer si l’homme était porteur ou non d’explosif, selon M. Brandet. Un périmètre de sécurité a été mis en place et d’importants moyens policiers ont été engagés, a-t-il précisé.

9h42. Des personnes témoignent. «On faisait la queue pour l’enregistrement sur le vol en direction de Tel Aviv quand on a entendu trois ou quatre coups de feu à proximité. L’ensemble de l’aéroport a été évacué », a déclaré à l’AFP Franck Lecam, 54 ans, qui se trouvait samedi matin à Orly-Sud. «On est tous devant l’aéroport à environ 200 m. Il y a des policiers, des secours, des militaires partout qui courent dans tous les sens. Un homme de la sécurité nous a dit que ça s’était passé porte 37-38, sur les vols de la Turkish Airlines »,a ajouté Franck Lecam.

9h36. Orlyval interrompu. Le métro Orlyval, qui relie les gares RER d’Antony (Hauts-de-Seine) et l’aéroport d’Orly (Val-de-Marne), est interrompu par mesure de sécurité. La reprise du trafic n’est pour l’instant pas prévue avant midi.

9h35. Le RAID en intervention. Les policiers d’élite du RAID sont sur place.

9h30. Les démineurs sur place. Les démineurs sont en action pour s’assurer que l’individu abattu n’a pas de ceinture d’explosifs.

9h23. Bruno Le Roux en route. Le ministre de l’Intérieur, Bruno Le Roux, se rend sur place.

’auteur de l’attaque samedi matin à l’aéroport d’Orly s’appelait Ziyed B. Il n’était pas fiché S, mais connu pour des faits de droit commun et de radicalisation.

Il serait déjà très défavorablement connu et ferait l’objet de « 44 signalements au fichier du TAJ (traitement des antécédents judiciaires) », selon une source policière.

L’homme, âgé d’une quarantaine d’années et originaire du Val-d’Oise, était sous contrôle judiciaire du Tribunal de grande instance de Paris pour une affaire de vol à main armé.

L’assaillant était en effet connu pour des faits nombreux de vols et de vols avec violence et ce depuis son plus jeune âge. La DGSI avait opéré des vérifications à son sujet, sans pourtant trouver de quoi le ficher S. Il avait fait aussi l’objet d’une perquisition administrative en 2015 qui, elle non plus, n’avait rien donné.

Le suspect abattu se nomme Ziyed Ben Belgacem, 39 ans, accusé de 44 faits au fichier police (TAJ) et condamné 9 fois. Il est aussi connu par la DGSI et fiché S

Source :LE Parisien

35 % de réductions sur les produits de la Mer Morte pour les hommes