Athée dans le passé, Mark Zuckerberg se rapproche de plus en plus du judaïsme

Mark Zuckerberg a écrit en décembre dernier sur Facebook que pour lui, «la religion est très importante».

Le cofondateur de Facebook a beaucoup invoqué le judaïsme ces derniers temps. En mai, il a cité une prière juive au début de Harvard. Il y a deux semaines, il a posté une photo de sa fille avec un kiddouch offert pour son enfant. Et samedi soir, il a posté des excuses publiques à la fin de Yom Kippour.

C’est une transformation pour une personne qui s’est définitivement définie comme athée.

Bien qu’il ait été membre de la fraternité juive AEPi avant de quitter Harvard, Zuckerberg n’a pas parlé de son judaïsme avant 2015. En réponse à un commentaire l’année dernière, Zuckerberg a écrit « j’ai traversé une période où j’ai posé des questions, mais maintenant, je crois que la religion est très importante. »

La récente série d’affirmations juives de Zuckerberg a commencé il y a près de deux ans à la suite de l’appel du candidat à la présidentielle Donald Trump à l’interdiction des musulmans d’entrer aux États-Unis. Élevé en tant que juif, écrit Zuckerberg, l’a rendu sensible aux attaques contre toutes les minorités.

« Après les attentats de Paris et la haine cette semaine, je ne peux imaginer la peur des musulmans qui estiment qu’ils seront persécutés pour les actions des autres, » a écrit Zuckerberg, se référant à l’attaque terroriste de cette année dans la capitale française. « En tant que juif, mes parents m’ont appris que nous devons nous attaquer contre toutes les communautés. Même si une attaque n’est pas contre vous aujourd’hui, dans le temps, les attaques contre la liberté de quiconque blesseront tout le monde. «

Zuckerberg a invoqué son judaïsme à nouveau après le rassemblement de la suprématie blanche d’août à Charlottesville.

« C’est une honte que nous devons encore dire que les néo-nazis et les suprématistes blancs ont tort, comme si cela n’était pas évident », a-t-il écrit.

Mais à en juger par son profil de Facebook (et dans son cas, n’est-ce pas ?), Zuckerberg s’est reconnecté avec son judaïsme non seulement comme un personnage national mais comme une personne et un père. Sa publication contenant des photos de la coupe de Kiddush, des chandeliers de Shabbat et un Hallah fait maison n’est pas passé inaperçue.

« Pour le shabbat ce soir, nous avons donné une coupe qui vient de ma famille depuis près de 100 ans », a-t-il écrit en se référant à sa fille aînée. « Son arrière-arrière-grand-père, Max, l’a compris après l’immigration de notre famille et depuis qu’elle est passée dans notre famille. »

Au début de Harvard, Zuckerberg a déclaré aux diplômés qu’il chantait une adaptation du Mi Shebeirach – la prière juive traditionnelle pour les malades.

« Et cela va, » Que la source de force, qui a béni ceux qui sont devant nous, nous aide à trouver le courage de faire de notre vie une bénédiction « , a-t-il déclaré aux diplômés en mai, en citant une version de la prière par l’auteur-compositeur juif Debbie Friedman et lyrisme Rabbi Drorah Setel. « J’espère que vous trouvez le courage de faire de votre vie une bénédiction ».

Bien que la nouvelle piété de Zukenberg puisse attirer l’attention, il fait ce que n’importe quel jeune parent juif pourrait, a déclaré le rabbin Brad Hirschfield, directeur de CLAL, le National Jewish Centre for Learning and Leadership. Beaucoup de Juifs perdent de l’intérêt pour leur religion, puis se reconnectent après avoir eu des enfants.

« Il y a un million de personnes dans sa cohorte d’âge qui sont profondément fiers d’être juif et essayent de comprendre ce que cela signifie », a déclaré Hirschfield. « Vous vous mariez, vous avez une famille, et il n’est pas surprenant que les questions de « Comment puis-je avoir une vie plus significative et construire un avenir meilleur » deviennent plus importantes, puissantes et imminentes ?

InterfaithFamily.com était particulièrement heureux que Zuckerberg, dont la femme, Priscilla Chan, n’est pas juive, a parlé des rituels juifs de sa famille.

« Le fait qu’un couple super-influent fait clairement des choix juifs pour sa famille est la meilleure nouvelle pour commencer la nouvelle année », a déclaré Ed Case, fondateur d’InterfaithFamily.com. « Mark Zuckerberg et Priscilla Chan pourraient vraiment changer le cours de l’histoire juive s’ils s’impliquèrent dans les efforts pour engager des familles inter-religieuses dans la vie juive ».

Zuckerberg est redevenu personnellement judicieux quand il a demandé le pardon à la fin de Yom Kippour, le jour juif du repentir. Ses critiques pourraient dire qu’il a beaucoup à réparer.

Au cours de la campagne présidentielle de 2016, Facebook a été accusé de permettre aux pirates russes de publier des milliers d’annonces influençant lors des élections. Et les utilisateurs ont également été autorisés à cibler des publicités basées sur des phrases telles que «Juifs persécutés» et «comment brûler les Juifs» (le directeur de la publicité, Sheryl Sandberg, qui est également juif, a déclaré que la société aborderait le problème).

« Pour ceux que j’ai blessé cette année, je demande pardon et j’essaierai d’être mieux », a-t-il écrit samedi soir. « Pour les façons dont mon travail a été utilisé pour diviser les gens plutôt que de nous rassembler, je demande pardon et je travaillerai à faire mieux ».

Ce n’est pas la première fois que Zuckerberg a rencontré des problèmes en raison du contenu publié sur son site. En 2015, quelque 20 000 Israéliens ont déposé un recours collectif contre Facebook pour avoir ignoré l’incitation au terrorisme sur le réseau et permettre aux terroristes de trouver des sympathisants. L’affaire a été rejetée cette année.

Alors que Zuckerberg n’a peut-être pas toujours parlé publiquement de son judaïsme, il s’est entouré de personnes qui le font. Son compagnon de collège a déménagé en Israël et il est devenu un rabbin conservateur. Sandberg a parlé fréquemment de la manière dont les rituels juifs l’ont aidée à faire face à la mort prématurée de son mari en 2015. Et sa sœur, Randi, est ouverte à ses célébrations juives. Elle dit que sa famille se débranle pour un « Shabbat numérique » chaque week-end et chante «Jerusalem of Gold», une chanson israélienne classique au Forum économique mondial de Davos.

Articles similaires