Assassinat d’une mère et trois enfants à Migdal : « Ce désastre est arrivé en un instant »

La mère et ses deux fils ont été assassinés ce Shabath par le père de famille , Nadav Selah, qui dans sa fuite a tué l’enfant du voisin, Nahman Attia ZAL, 10 ans.

Selon un proche de la famille, c’est incompréhensible : « Ce désastre est arrivé en un instant », a dit son oncle. « Il n’y avait pas de problème, il n’y avait aucun signe. Tout allait bien, rien de spécial est arrivé. Je ne sais pas quoi dire ».

La mère se nomme Dor Karsenti Selah ZAL et ses deux enfants tués : Yossef et Binyamin.ZAL

Un autre proche de la famille, le beau frère a vu la scène terrible dans l’appartement :

« Ils ont vécu avec mon frère à la maison, tout allait bien… Je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas. C’était une bonne fille, tout allait bien, et voilà. Mon frère a vu ce spectacle terrible ».

Le père a été arrêté pour avoir poignardé à mort sa femme (23 ans), et ses deux enfants âgés de un et deux ans et l’enfant du voisin âgé de 5 ans.

Un autre garçon de 11 ans, le frère du jeune enfant de 10 ans tué a confronté le tueur et a fui la scène se laissant passer pour mort, et souffrant de coups de couteau dans le cou. Il est ce soir à l’hôpital Rambam de Haïfa.

Son père qui est aussi un employé du MDA et a parlé ce soir, il explique que la police ne l’a pas encore autorisé à voir son fils malgré son poste de secouriste suite aux graves blessures.

Nahman était venu avec son frère suite à une invitation à manger dans cette famille. Ils sont venus aussi pour faire des psaumes pendant Shabath chez cette famille qu’il connaissait bien , « c’était un enfant très gentil » (photo plus bas) :

Quand la police est entrée dans la maison, elle a trouvé la mère et deux enfants et le jeune Nahman sans vie.

Les circonstances de l’affaire sont toujours en cours d’examen.

