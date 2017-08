Assassinat de Mihal Halimi : « Le terroriste a prétendu qu’il avait aussi une relation amoureuse »

Aaron Halimi, le mari de Michal, a protesté contre l’acte d’accusation qui affirme que le motif n’est pas terroriste.

Sarah Ben, l’amie d’Aaron Halimi a dit qu’ils « protestent contre cet acte d’accusation avec véhémence. Il n’y avait pas de relation romantique avec le terroriste. »

« La police n’a pas fait son travail correctement: il y avait un million d’erreurs et nous allons le prouver… Au-delà du fait qu’Aaron ait perdu sa femme et son enfant, la situation est donc très difficile ».

Elle a ajouté : « Nous avons un enregistrement d’un flic qui a dit clairement que la police ne prenait pas la plainte au sérieux, parce qu’il y a un million d’incidents similaires par manque de main-d’œuvre et si les choses devenaient plus sérieuses et s’ils avaient fait un peu mieux leur travail, comme cela est le cas dans tous les pays du monde, alors elle ne serait pas décédée ».

Le corps de Mihal été trouvé la semaine dernière dans le sable près de Holon. Elle était enceinte de cinq mois.

Aaron Halimi, le mari de Mihal, a déclaré la semaine dernière « Notre relation était parfaite, nous attendions cet enfant. »