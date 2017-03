Assad : « L’Union européenne, les États-Unis et Israël ont soutenu les terroristes en Syrie »

« L’Union européenne, les États-Unis et Israël ont soutenu les terroristes » selon le président syrien Bachar al-Assad qui a parlé lundi sur les médias italiens.

« Les attentats terroristes en Syrie se sont déroulés sur une base quotidienne», a déclaré Assad, ajoutant que « aussi longtemps que nous aurons des terroristes en Syrie, tout citoyen syrien serait en danger. »

« La question est de savoir qui prend en charge ces terroristes? ». Le tyran syrien se demandait à voix haute : «Je voudrais soulever cette question devant les fonctionnaires européens qui sont allés dans le mauvais sens depuis le début de la crise en Syrie, ouvrant la voie à la destruction de la Syrie et la propagation du terrorisme dans la région. Cela a conduit à des attaques terroristes dans de nombreux pays européens et la crise des réfugiés « .

«Israël, de l’autre côté, a soutenu les terroristes, de façon logistique ou par l’intermédiaire des raids sur notre armée dans la zone voisine, » a suggéré Bachar al-Assad.

«Maintenant, si vous voulez parler du rôle de l’Europe, ou le rôle de l’Ouest, parce qu’il a été dirigé par les Américains, le seul rôle était de soutenir les terroristes. Ils ne prennent pas en charge tout processus politique. Ils ne parlent que de processus politique, mais il n’y a pas d’engagement réel pour l’action politique « , a poursuivi Assad.

Dans le même temps, le dirigeant syrien a salué le rôle de l’Iran dans la guerre civile de son pays en disant qu’ « ils soutiennent la Syrie dans la lutte contre les terroristes, et ils soutiennent la Syrie politiquement. »

Mais le chevalier du dictateur syrien en armure est le président russe Vladimir Poutine. « Parlons de la réalité, sur les faits : depuis que les Russes ont commencé leurs raids contre Daesh en coopération avec l’armée syrienne, les terroristes de Daesh se sont affaiblis. »

Assad a salué son grand allié démocratique au nord. « Tout d’abord, la souveraineté de la Syrie, qui fait partie de la Charte des Nations Unies. La seconde est basée sur la morale, voilà pourquoi il n’y a pas la colonisation, il y a une relation qui remonte à plus de six décennies entre la Syrie et la Russie, et cela a toujours été comme ça , même dans des circonstances différentes ».