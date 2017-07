Ashkelon | La police a découvert une entreprise de fausses Mézouzot (parchemin)!

Les résidents d’Ashkelon et des environs ont acheté des mézouzot chez un vendeur, censé être une personne craignant Dieu…mais qui en fait la réalité fut tout autre…

Suite à des suspicions de plus en plus grandes, la police a été contactée et une descente des policiers des frontières a été organisée dans cette usine d’impression de Mezouzah

Le bâtiment se trouve dans la zone industrielle d’ Ashkelon, et la police a découvert des machinerie d’imprimerie pour les fausses mezouzot ( le parchemin doit être écrit manuellement et non pas, par une machine automatique) .

Les informations ont été obtenues suite à une fraude décelée par le Rabbinat d’Israël. Les détectives de la police et les agents des gardes-frontières sont entrés dans le bâtiment industriel à Ashkelon et pendant le raid, une partie des hommes sont entrés par les fenêtres du bâtiment car l’endroit était verrouillé.

La police a découvert sur les lieux de l’équipement d’impression, de longs blocs et des matières premières ont également été trouvés avec des dizaines de parchemins prêts à être vendus. Un résident de 28 ans d’Ashkelon, a été arrêté par des détectives et pris pour interrogatoire.

Les parchemins avec le nom de Dieu étaient jetés dans la poubelle…juste une honte.

