Ashdod | Un agent de police infiltré dans la mafia a été tué mais avant il a déjoué l’explosion d’un grand bâtiment près d’une école

Dans le cadre d’un programme visant à avoir plus de renseignements sur la guerre entre les organisations criminelles en Israel, et dans le but de pénétrer profondément au sein de ces organisations, la police israélienne a réussi à déjouer une série de meurtres, des attaques avec des armes et un projet visant à mener une ‘attaque criminelle’ sous la forme d’une attaque explosive et puissante dans le lobby d’un immeuble de grande hauteur et proche d’une école de la ville d’Ashdod.

Roman Anton est l’agent de police infiltré dans une organisation criminelle a agi en tant qu’agent de l’unité LAVI au sein d’une organisation criminelle et un autre activiste a été recruté comme témoin pour le Commandement central.

L’agent a découvert une série de réseaux menant à un assassinat dont la mission fut d’ activer un puissant engin explosif dans l’entrée d’un bâtiment de plusieurs étages à Ashdod. 12 activistes de l’organisation criminelle ont été arrêtés le mois dernier après une enquête de longue date par l’Agence centrale de renseignement, qui comprenait un effort de renseignement extraordinaire dans lequel un activiste de l’organisation criminelle Anton Roman a été recruté à la fin de 2016 en tant qu’agent secret.

L’agent a été envoyé dans plus de 40 missions au sein de l’organisation du crime, afin de recueillir des preuves et aider les forces opérationnelles de la police israélienne à contrecarrer les intentions d’assassinat en temps réel avant qu’elles ne soient exécutées. Au cours de l’opération, Anton a été assassiné entre les 15 et 17 juin et, lors de l’enquête sur le meurtre de Yossi Atar, un activiste a été trouvé au cœur d’une organisation recrutée en tant que témoin de l’État et a renforcé les preuves fournies par l’agent avant son décès.

À la suite d’une enquête de la police israélienne et de l’agent Anton Roman, un plan d’assassinat d’un militant d’une organisation criminelle israélienne du sud d’Israël a été déjoué en février. Selon le plan, l’assassinat a été planifié par la mise en place d’un puissant engin explosif avec un dispositif à distance qui comprenait des explosifs standard, plusieurs kilos de ballonnets de pulvérisation de métal et de gaz. La cargaison était cachée dans un pot de fleurs, et selon le plan, elle devait être installée dans le hall d’un bâtiment d’Ashdod.

Dans le bâtiment vivait des dizaines de familles et le batiment etait proche d’une école de manière à entraîner une «attaque criminelle» dans laquelle il y aurais eu des pertes innocentes qui ne sont pas liés à l’organisation mafieuse.

Pour vos prochaines fêtes | La meilleure Boutargue du Soleil : ICI

L’agent et un autre activiste de l’organisation ont caché la cargaison dans l’entrée sud d’Ashdod avant de l’ amener dans l’immeuble à une date ultérieure, et ont même effectué un test . Afin de prévenir les blessures causées à des personnes innocentes et éviter de mettre en danger les civils, la tentative de préjudice a été empêchée avec l’arrestation des personnes concernées, y compris l’agent, et la saisie de la cargaison.

Après le meurtre d’Arthur Arkalian le 24 février 17 à Rehovot, qui était actif dans l’organisation du crime, les dirigeants de l’organisation avaient l’intention de venger sa mort et ont tenté de mener une série d’assassinats d’opposants qui ont tous été contrariés par la police d’Israël.

L’agent a reçu l’ordre en mars dernier par l’un des suspects, d’assassiner le chef de l’organisation rivale du sud pour 150 000 ils et 50 000 de plus pour le meurtre de chacun de ses complices, sans les femmes et enfants. Afin de promouvoir le programme, d’autres agents et militants ont reçu des uniformes qu’ils croient être des systèmes de surveillance de la police et des véhicules. L’un des militants dans un autre cas où il a été impliqué a été interrogé et accusé.

Une autre tentative d’assassinat par l’organisation criminelle à Ashdod en avril dernier a été planifiée pour être menée au moyen de coups de feu et l’agent a reçu des uniformes ‘YASAM’ et un pistolet, et l’agent a signalé que le véhicule qu’il devait recevoir n’était pas situé. En avril, un agent et d’autres personnes ont été invités à liquider l’agent criminel d’un concurrent. De la ville de Rehovot, en tirant sur un pistolet, mais la cible de l’assassinat n’était pas chez lui et l’opération a été reportée.

Les témoignages de l’État fournissaient à la fois des renseignements complets et des infrastructures et preuves qui ont permis de déchiffrer une longue liste d’autres affaires pénales, y compris la conspiration pour nuire à l’autre, comme Roman Agronov ou le cas de meurtre de Yossi Atar, dans lequel Yevgeni Golubko, est maintenant connu comme Ishab et Ruslan Schatz

L’acte d’accusation contre les accusés dans le meurtre d’Anton Roman – Amos Lavi, Roman Agronov et David Filos – sera déposé devant le tribunal de district central contre les accusés dans le meurtre d’Anton et jeudi un acte d’accusation sera déposé contre les autres militants de l’organisation . En plus de l’incident à Ashdod , l’enquête continuera contre tous ceux qui sont impliqués dans l’incident.

Veuillez noter que la Cour de magistrats de Rishon Lezion a émis une ordonnance de baillon pour tous les détails qui peuvent témoigner de l’identité du témoin, de son image et des détails de sa famille.

[signoff