Ashdod: 20 membres d’une organisation criminelle arrêtés sur des soupçons de chantage et blanchiment d’argent

La police a arrêté 20 membres d’une organisation criminelle cette nuit dans la ville de Ashdod soupçonnés de chantage et de menaces, de blanchiment d’argent, et plus.

La police a des preuves liant les suspects à des crimes graves , y compris la violence, des incendies criminels, en lançant des grenades, tentative d’assassinats.

Tous les suspects sont liés à une organisation criminelle depuis 2010 et ils risquent une peine de prison de 15 ans pour les infractions comme les tentatives d’assassinat, et le blanchiment d’argent.

L’audience en détention provisoire sera présentée au tribunal de première instance à Ashkelon.

Vente de Boutargue d’œufs de mulet sur Israel Chrono :

350 Shekels le kilo ou 88 € . Pour commander : Cliquez ICI

Livraison gratuite à partir de 5 kg - Contacter nous sur l'émail suivant : sud.israel@yahoo.fr