Quand les artistes ajoutent leur rituel à la Thora : La marche du veau d’or chaque fin de Pessah

Marcel Janco, un artiste international a décidé de créer le village d’artistes. L’idée était de créer une communauté d’artistes et d’artisans capables de créer ensemble l’art et l’artisanat.

Ce village du nom de Ein-Hod en Israel, au pied du mont Carmel compte plus de 150 artistes avec ces galeries qui peuvent être consultées dans une variété d’art à Ein Hod.

Et ce même village, depuis plus de 20 ans invite tous les résidents du village lors du dernier jour de Pessah qui rassemblent des artistes et d’autres touristes curieux lors d’un rituel spécial aboutissant à la libération de la combustion du veau d’or.

Que veux dire la combustion rituelle du veau d’or à Ein Hod ?

Le septième jour de Pessah, des centaines de personnes chantent et dansent autour du veau d’or créé par l’un des villageois. La reconstruction ne prétend pas être précise vu que celui ci sera brûlé lors d’une cérémonie spéciale qui symbolise la libération de l’esclavage.

Cette cérémonie qu’ils selon eux « attire de plus en plus de curieux dans tout le pays est un événement local qui recrée la manière artistique et grotesque, la brisure du veau d’or par les enfants d’Israël avec le don de la Torah par Moïse ».

Tout d’abord, les participants dansent autour du veau d’or puis arrive le berger d’Israël et tout le monde cassent et brûlent la performance artistique, célébrant ainsi la libération de l’esclavage à la liberté.

L’un des participants à la cérémonie a déclaré dans une interview accordée à la radio militaire qu’ils savent que ce n’est pas totalement fidèle à la source, « Tout ne doit pas être associé à la religion. Nous avons des rituels spéciaux qui doivent être liés à la religion mais quand vous brûlez le veau d’or, il peut symboliser la libération de la dépendance du veau, un gage ».

Un autre participant a fait remarquer : « Je pense que c’est une cérémonie qui transparaît une certaine analogie avec la religion, une histoire… Les gens ici vivent l’expérience de l’histoire »…

