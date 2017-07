Le « Arsène Lupin de Tel Aviv » enfin démasqué !

Depuis plusieurs années, cette homme a commis plusieurs cambriolages dans la région de Tel Aviv comme les banques, les bijouteries, les bureaux de change en terrorisant le personnel avec son arme.

Mais il semble que ce dernier cambriolage à Holon, fut le dernier apres la perspicacité d’un propriétaire de bureau de change qui a utilisé sa caméra de sécurité.

L’homme a rapidement appelé la police et une poursuite a suivi dans la ville et ou il a été finalement arrêté .

La police a perquisitionné son domicile afin de rendre les biens volés aux victimes et fut surpris de trouver des mains et un masque en silicone et une arme à feu pour éviter de se faire reconnaître par les caméras, mais il semble que les températures élevés dans le pays ont fait renoncer au Arsène Lupin israélien de porter ce masque et plus tard de se faire démasquer !

Ce juif Américain de 26 ans est un habitant de Bnei Brak.