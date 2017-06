Dés son arrivée en Israel, Jared Kushner se rend chez la famille de Hadass Malka ZL tuée par un terroriste palestinien

Le principal conseiller du Moyen-Orient, Jared Kushner, est venu présenter ce mercredi ses condoléances à la famille de la jeune garde frontières qui a été poignardée la semaine dernière à Jérusalem.

La visite à la famille du sergent d’état-major Sgt Hadass Malka, 23 ans, a été le premier arrêt pour Jared Kushner avant une série de rencontres visant à redémarrer les pourparlers de paix israélo-palestiniens depuis longtemps au point mort.

Kushner a été rejoint par l’ambassadeur américain David Friedman et il a déclaré que Trump lui avait demandé de transmettre personnellement ses condoléances de la part du peuple américain.

La jeune Hadass Malka a été tuée dans un attentat planifié par trois terroristes palestiniens près de la vieille ville de Jérusalem vendredi soir dernier. Les trois hommes ont été abattus par les forces israéliennes.

Kushner et l’envoyé de paix américain Jason Greenblatt devaient se rencontrer plus tard avec le Premier ministre Benjamin Netanyahu et ensuite avec le président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas dans son quartier général de Ramallah en Judée Samarie. Trump a chargé Kushner de l’objectif ambitieux de réussir ce «contrat ultime». Toutefois, les divisions profondes ne laissent pas entrevoir la possibilité d’une percée dans cette paix. Le tableau est plutôt sombre.

Ce mois-ci a marqué le 50e anniversaire de la guerre du Moyen-Orient de 1967 – un événement majeur au cours duquel Israël a repris la Judée Samarie, Jérusalem-Est et la bande de Gaza. Quant aux Palestiniens, ceux-ci revendiquent ces domaines pour un futur état indépendant.

Greenblatt a déjà effectué plusieurs visites. Kushner s’envolera aux États-Unis mercredi soir alors que Greenblatt devrait rester pour un autre jour.

Netanyahou, a visité cette famille en deuil ce dimanche, et a parlé de Hadass Malka comme «la fille de tout le monde et la héroïne de tous». Il a également critiqué Abbas pour ne pas avoir condamné l’attaque.

C’est le dernier incident dans une vague d’attaques palestiniennes qui a commencé en septembre 2015. Depuis lors, des terroristes palestiniens ont tué 43 Israéliens, deux Américains en visite, un Palestinien et un élève britannique, principalement dans des attaques.

Quelques 250 Palestiniens ont été tués par les forces de Tsahal pendant la même période, après avoir été identifiés comme des attaquants contre Israël.