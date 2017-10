Arrestation d’un suspect qui a diffusé des images sexuelles lors d’une manifestation des religieux à Jérusalem

La police a arrêté un suspect qui a distribué des photos à contenu sexuel lors de la manifestation des Haredi tenue hier rue Hanaviim en signe de provocation.

La police israélienne a trouvé et arrêté le suspect qui, lors de la manifestation ultra-orthodoxe qui a eu lieu rue Hanaviim à Jérusalem, est arrivé sur le site de la manifestation, et a distribué des feuilles à caractères sexuels qui ont été imprimées et a fui.

Une enquête acharnée menée par la police a permis d’identifier et d’arrêter le suspect. Le suspect a été amené pour être interrogé au cœur de la capitale.

La police a noté que toute personne qui enfreint la loi sera interrogée et sera poursuivie pour ses actions.

La police israélienne travaille constamment pour assurer la sûreté et la sécurité de tous les citoyens respectueux de la loi.