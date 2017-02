Arrestation de plusieurs employés de la Maison de retraite de Haïfa pour violences et menaces sur personnes âgées

Après les révélations de Yossi Mizrahi ( Channel 2) sur les graves abus des infirmiers sur les personnes âgées à la Maison de retraite « Naot Kipat Hazahav » à Haïfa, la police a arrêté quatre employés et infirmiers.

L’enquête a été révélée hier soir (samedi) suite à une film documentant ce qui se passe dans cette maison de retraite et qui a conduit à l’arrestation de nombreuses personnes : le documentaire a révélé des abus graves sur des personnes âgées sans défense. La police a arrêté certains des travailleurs et a déclaré que les cinq suspects sont quatre employés et une infirmière.

Ils sont accusés d’abus, d’agression et de menaces contre ces personnes âgées. Tous les suspects sont des résidents de Haïfa, Nazareth et Kiryat Yam. D’autres employés vont être interrogés afin de recueillir des preuves.

« La police ne laissera pas passer la maltraitance des personnes sans défense et va approfondir cette enquête et arrêter toutes les personnes concernées et les faire comparaître en justice ».

Les suspects seront traduits aujourd’hui devant le Tribunal de Haïfa, suite aux passages à tabac, à la servitude et aux menaces permanentes.

La vidéo a déclenché une tempête et une série de condamnations et de promesses d’actions de la part des politiciens. Les habitants du quartier ont même manifesté devant l’entrée de la maison de retraite.

Boaz Cohen, l’un des organisateurs, a déclaré : « En tant que journaliste, je vis dans le quartier et je suis un citoyen inquiet. Je suis venu ici pour couvrir la manifestation et exprimer leur choc et leur histoire ».

Un autre manifestant a dit à des policiers stationnés là-bas : « Pendant des années, les gens ici sont maltraités et personne ne se soucie et personne ne les remarquent et aujourd’hui, il faut un reportage sur Channel 2 pour se réveiller » ?

Rappel de notre article :

La violence, l’humiliation, et les malédictions sont le quotidien de personnes âgées dans une maison de retraite située à Haifa, dans le nord du pays.

Les médias en Israel et Alyaexpress-News ont décidé de ne plus rester silencieux après ce qui a été filmé par une caméra cachée grâce aux révélations d’un employé de cette maison de retraite.

Cet endroit semble calme et agréable de l’extérieur, et les familles qui laissent leur parents dans cette maison de retraite pensent les laisser en sécurité, mais qu’en est il devant une caméra cachée ?

Ce film nouvellement publié à la Maison de retraite « Naot Kipat Hazahav » montre des thérapeutes changer des couches et préparer le petit-déjeuner aux personnes âgées.

Elles sont frappées avec une grande violence, et jetées sur les lits, abandonnées dans les couloirs, les cris, les pleurs…

Les personnes âgées sont vues en train de dormir durant 4 heures chaque nuit dans un fauteuil roulant, certaines d’entre elles, dorment dans la salle à manger sur une table avec un coussin. « Ce qui se passe là-bas, est atroce, c’est un film d’horreur », a déclaré l’un des intervenants du film.

Il travaille en tant que thérapeute depuis 13 ans, dans les soins de longue durée et il pensait qu’il avait tout vu jusqu’à ce qu’il soit venu à « Naot Kipat Hazahav ». Plusieurs mois de travail furent assez pour lui. « J’ai décidé de briser le silence de milliers d’auxiliaires qui n’osent pas dire ce qui se passe dans cette maison par les infirmiers »… « ce que j’ai vu, je ne l’ai même pas rêvé dans mes pires cauchemars. Je pourrais continuer (à travailler), mais, ici, vous ne pouvez pas continuer ».

« Ce n’est malheureusement pas le cas d’un seul thérapeute violent, ni d’un événement ponctuel et non pas un seul patient, mais une méthode générale. Les patients se lèvent dans un matelas trempés dans l’urine après qu’ils n’aient pas été changés pendant toute la journée, dans d’autres cas, les patients resteront mouillés. Même les douches, qui sont censées être effectuées tous les deux jours, l’équipe n’y fait pas attention ».

« Une femme âgée qui a refusé de manger pendant deux semaines a été reliée à l’oxygène et des fluides jusqu’à ce que dans la nuit et pour une raison quelconque, l’infirmier en chef a décidé de lui couper l’oxygène », dit-Lo, qui travaille également à l’établissement.

Suite à cette révélation, le comité d’enquête interne a été mis en place et se tournera vers le ministère de la Santé qui va mener sa propre approbation indépendante suite aux films des caméras dans les salles de soins, et dans les chambres avec l’approbation des familles.

Aujourd’hui, seront invités tous les infirmiers des employés à la maison pour parler de la gravité de cet évènement ».