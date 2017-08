Arnold Schwarzenegger fait un don de 100 000 $ au Centre Simon Wiesenthal

Arnold Schwarzenegger a fait don de 100 000 $ au Centre Simon Wiesenthal, qui combat l’antisémitisme et le fanatisme, à la suite du rassemblement d’extrême droite à Charlottesville, en Virginie.

«J’ai été horrifié par les images des nazis et des suprématistes blanches marchant à Charlottesville et j’ai eu le cœur brisé qu’un terroriste a pris une vie innocente», a écrit Schwarzenegger. « Mon message est simple: vous ne gagnerez pas. Nos voix sont de plus en plus fortes. Il n’y a pas d’Amérique blanche – il n’y a que les États-Unis d’Amérique. »

Schwarzenegger, également ancien culturiste, a déclaré qu’il a travaillé avec le Centre Wiesenthal basé à Los Angeles depuis des décennies et admire «la mission du Centre d’élargir la tolérance par l’éducation contre la haine partout en Amérique , dans les rues et en ligne».