Arno Klarsfeld soutient le candidat aux présidentielles 2017, Francois Fillon

Les présidentielles approchent, et les langues commencent à se délier, dans la communauté francaise, comme celle de l’avocat Arno Klarsfeld qui a annoncé de samedi son soutient au candidat de la droite à la présidentielle de 2017, François Fillon.

» Le programme de Fillon apporte des solutions pour donner un nouveau souffle et remettre en marche l’économie, qui est le combustible de notre démocratie… Face à François Fillon, il y a Le Pen, à la tête d’un parti d’extrême droite qui, comme tous les partis d’extrême droite, porte en lui sa dynamique de haine et de confiscation de la démocratie. Les gens oublient, mais les partis extrémistes en Europe ont toujours amené le malheur pour leur pays et notamment pour les plus humbles »

Ajoutant sur l’Expresse : » Face à lui, il y a Macron qui, pour le moment, jouit d’une dynamique favorable, parce que sans doute depuis tout petit il parvient à se faire bien voir des puissants: du professeur, des banquiers, du président, des médias. Il est un chouchou. Un chouchou intelligent et démagogique, mais qui ne porte pas de projet pour redresser la France. Son projet est d’occuper le pouvoir. Mais il est aussi homme qui ne comprend pas les grands défis auxquels la France doit faire face. Une semaine après les attentats du 13 novembre 2015, il déclarait que « la société française porte une part de responsabilité dans la radicalisation des terroriste à l’origine des massacres du 13 novembre parce que le terreau sur lequel les terroristes ont réussi à nourrir la violence, à détourner quelques individus, c’est celui de la défiance ». Non, la France ne porte pas de responsabilité dans ces massacres, ou alors la victime est toujours coupable. Une vague fondamentaliste traverse le monde musulman et cette vague touche aussi la France, voilà la réalité. Un responsable politique qui ne peut comprendre cette évidence n’est pas fait pour diriger notre pays et déterminer ses grandes orientations », a fustige M. Klarsfeld.