Les archéologues ont retrouvé le théâtre des colons Romains sous le Mur du Kottel prés du Mont du Temple

Cette découverte au Mur occidental est exceptionnelle, les archéologues de l’Autorité des antiquités d’Israël ont découvert sous une couche de terre de 8 mètres, dans les tunnels du Mur occidental à Jérusalem des murs de pierres, entièrement conservés, qui ont été construits en pierres massives et sont remarquables dans la qualité de leur construction.

De plus, après l’enlèvement de cette couche de terre, les archéologues ont été surpris de découvrir qu’elle recouvrait les vestiges d’une structure théâtrale extraordinaire datant de l’époque romaine confirmant des écrits historiques décrivant un théâtre près du Mont du Temple. Ces découvertes passionnantes seront présentées au public lors d’une conférence intitulée les « Nouvelles études en archéologie de Jérusalem et de ses environs » qui se tiendra à l’Université hébraïque. La conférence de cette année marquera les 50 ans d’archéologie depuis l’unification de la ville.

Lors d’une conférence de presse ce matin (lundi) sous l’arche de Wilson dans les tunnels du Mur occidental, les murs de pierre et les restes étonnants du théâtre ont été présentés. Apparemment, beaucoup de choses ont été investies dans la construction du théâtre qui contenait environ 200 sièges.

Dès le début de la recherche archéologique à Jérusalem il y a plus de 150 ans, les chercheurs ont cherché les bâtiments publics mentionnés dans les sources historiques. Particulièrement importants parmi eux, les théâtres ou les structures de type théâtre sont mentionnés. Ces descriptions se trouvent dans des sources écrites de la période du Second Temple (comme Flavius) et dans les sources de la période qui a suivi la destruction du Second Temple, lorsque Jérusalem est devenue la colonie romaine d’Aelia Capitolina. Beaucoup de théories ont été avancées quant à l’emplacement de ces complexes, mais ils étaient sans fondement archéologique jusqu’à cette dernière découverte.

L’Arche de Wilson est en fait la seule structure visible et intacte qui subsiste du complexe du Mont du Temple de la période du Second Temple. L’arc, construit en pierres énormes, est le dernier d’une série de tels arcs qui constituaient autrefois un gigantesque pont menant au mont du Temple depuis l’ouest.

L’arc se dresse au-dessus des fondations du Mur occidental et servait, entre autres, de passage pour les gens qui pénétraient dans le Mont du Temple et le Temple. Un énorme aqueduc passait également sur l’arche.

Selon les archéologues du site, Dr Joe Uziel, Tehillah Lieberman et Dr Avi Solomon: «Du point de vue de la recherche, c’est une découverte sensationnelle. La découverte était une vraie surprise. Lorsque nous avons commencé à fouiller, notre but était de sortir de l’Arche de Wilson. Nous n’imaginions pas qu’une fenêtre s’ouvrirait sur le mystère du théâtre perdu de Jérusalem. Comme beaucoup de recherches archéologiques, on s’attend à ce qu’une certaine chose soit trouvée, mais à la fin du processus, d’autres découvertes, surprenantes et stimulantes, sont mises au jour. Il ne fait aucun doute que l’exposition du Mur occidental et les composantes de l’Arche de Wilson sont des découvertes palpitantes qui contribuent à notre compréhension de Jérusalem. Mais la découverte de la structure théâtrale est le véritable drame. »

« C’est une structure relativement petite comparée aux théâtres romains connus (comme à Césarée, Bet She’an et Bet Guvrin). Ce fait, en plus de son emplacement sous un espace couvert – dans ce cas sous l’Arche de Wilson – nous amène à suggérer qu’il s’agit d’une structure théâtrale du type connu dans le monde romain comme un odeon. Dans la plupart des cas, de telles structures ont été utilisées pour des performances acoustiques. Autrement, il s’agissait peut-être d’une structure connue sous le nom de bouleuterion – le bâtiment où le conseil municipal s’est réuni, en l’occurrence le conseil de la colonie romaine d’Aelia Capitolina – Jérusalem romaine.

Fait intéressant, les archéologues croient que le théâtre n’a jamais été utilisé. Un certain nombre de résultats sur le site indiquent ceci – parmi eux un escalier qui n’a jamais été complètement taillé. Il est clair que de gros efforts ont été investis dans la construction du bâtiment, mais bizarrement, il a été abandonné avant d’être utilisé. Les raisons en sont inconnues, mais elles peuvent avoir été liées à un événement historique important, peut-être la révolte de Bar Kokhba; la construction du bâtiment a peut-être commencé, mais abandonnée lorsque la révolte a éclaté. Des preuves supplémentaires des constructions inachevées de cette période ont été découvertes par le passé dans les fouilles de l’Eastern Cardo sur la place du Mur occidental.

De nombreuses découvertes ont été découvertes dans les fouilles sous l’Arche de Wilson, dont certaines sont uniques, notamment des poteries, des pièces de monnaie, des éléments architecturaux , etc. Des méthodes de recherche avancées provenant de divers domaines ont été utilisées pour découvrir des restes invisibles à l’œil nu, mais seulement visibles à l’aide d’un microscope. Cela permet de tirer des conclusions à un niveau de précision qui aurait été impossible dans le passé, transformant l’étude des découvertes de l’Arche de Wilson en une recherche pionnière et micro-archéologique de pointe.

À maintes reprises, les découvertes archéologiques étonnantes permettent à notre génération de toucher l’histoire ancienne de notre peuple et de son héritage juif et sa connexion profonde avec Jérusalem. Chaque découverte me fait vibrer. Nous avons beaucoup de travail archéologique à faire et je suis certain que plus nous creuserons, plus tôt nous atteindrons les temps, ancrant davantage la connexion profonde du peuple juif à la Terre d’Israël et à Jérusalem « .

Mordechai (Suli) Eliav, directeur de la Fondation pour le patrimoine de la muraille de l’Ouest, a déclaré: «C’est l’une des conclusions les plus importantes de mes 30 années passées à la Fondation du patrimoine du Mur occidental. Cette découverte rejoint de nombreuses autres découvertes découvertes dans la zone de la Place du Mur Occidental qui, ensemble, créent une mosaïque historique vivante de Jérusalem et du Mur Occidental dont les générations ont tant désiré. Il n’y a aucun doute quant à la valeur scientifique incommensurablement riche des découvertes dans ce domaine. Les découvertes symbolisent les invités des empires passés qui étaient ici au fil des ans, par opposition au peuple juif qui s’est tenu à cet endroit il y a environ 3 000 ans et qui est ici depuis toujours. La découverte, pour la première fois après environ 1700 ans, de ces pierres provenant des cours inférieurs du Mur occidental est très excitante.