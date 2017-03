Un archéologue mexicain en Israël : Le village juif biblique de Migdal serait la ville natale de Marie de Magdala ?

L’archéologue mexicain Marcela Zapata a déterré, il y a 7 ans, les secrets de la Bible Magdala afin de reconstruire la vie et les coutumes d’un village juif de pêcheurs qui, selon le Nouveau Testament, a été témoin de la période de Jésus en Galilée.

Marie de Magdala, Marie Madeleine ou Madeleine, appelée Marie la Magdaléenne (Μαρία ἡ Μαγδαληνή) dans les Évangiles, est une disciple de Jésus qui le suit jusqu’à ses derniers jours, assiste à sa Résurrection et qui a donné naissance à une importante figure du christianisme.

Les découvertes s’accumulent l’une après l’autre dans l’un des sites les plus étonnants de toute la région, avec une belle synagogue, des bains rituels typiques ( « mikveh »), un port de plaisance, la chardon (rue commerçante romaine) et les vestiges de l’activité industrielle de ses habitants.

« Les résultats nous indiquent que la principale activité économique de Magdala était la pêche », explique cet étudiant de l’Université de Anahuac au Mexique, qui est venu dans la région en 2010, de sa propre initiative.

Cette activité a été celle qui pourrait apparemment donner un autre nom à Magdala, Tarichée, qui signifie « conservation » et « préservation » et qui trouve son origine dans une méthode de salage du poisson qui s’y est développée, et ses habitants étaient connus comme les « tarichos ».

Parmi les ruines de la ville antique, Zapata et ses chercheurs ont découvert des dizaines de piscines.

« D’après ce que nous savons des sources juives et chrétiennes, c’est l’ancien Tarichée, qui est Magdala » réaffirme Zapata, dont l’équipe d’archéologues et de bénévoles sont les premiers au Mexique à recevoir l’autorisation d’Israël d’enquêter et de creuser.

Le projet vient du père Juan Solana, Légionnaires du Christ et qui, il y a dix ans a acheté une propriété dans une zone appelée « Migdal » en hébreu, et « Al-Majdal » en arabe, pour créer un centre de pèlerinage.

Les premiers travaux ont conduit à la découverte d’une ancienne synagogue avec l’un des premiers autels ( « Bima » en hébreu) ​.

Un autre lien entre Magdala et Tarichée est le chardon qui est apparu, mais aussi des colonnes et des blocs de pierre d’une synagogue et d’autres bâtiments empilés les uns sur les autres.

Il était, croit-on, la barrière des habitants de l’ancienne Magdala, construit pour empêcher le passage des cohortes romaines peu avant la bataille décisive de l’année 67 après JC, narré par l’historien Flavio Josefo dans son livre « La Guerre des Juifs ».

Avant d’être capturé dans Jotapata et romanisé, Josephus était commandant des rebelles juifs en Galilée et a personnellement aidé à renforcer Tarichée, bien que leurs descriptions données sur la Grande Révolte juive ne sont pas toujours exactes.

Les digressions archéologiques mises à part, l’importance du site confirme la probabilité que ce soit la ville natale de Marie de Magdala.

Zapata, qui est non-pratiquant catholique, a déclaré que le travail sur le site nous aidera à connaître le mode de vie et les coutumes du temps dans le village de Magdala, et ne voit pas de conflit lors de l’exécution des travaux scientifiques dans un lieu religieux : « pour commencer, la science et la foi ne sont pas opposés, au contraire, ils se complètent ».

« Ce que Jésus aurait pu faire en terme de miracles découle uniquement des sources écrites, mais il n’y a pas de description dans les évangiles qui parle du miracle de Marie de Magdala . Et même si je le dis, nous ne le saurons jamais parce que l’archéologie ne nous donnera pas ce genre de preuve « .

En collaboration avec l’UNAM, Zapata mène ses recherches avec une technique interdisciplinaire plus typique d’Israël, où tout est analysé dans le laboratoire au détail.

« Il y a beaucoup de sources écrites de leur histoire, alors que nous au Mexique, nous n’avons pas ces textes et donc l’archéologie que nous faisons est beaucoup plus interdisciplinaire, » il est dirigé par la participation des anthropologues, des chimistes, des biologistes, et d’autres experts qui devraient analyser les résultats sur le terrain.

Pour ce faire, entre 300 et 400 kilos de terre de Magdala ont été transférés au Mexique, dans une campagne aidée par le ministère des Affaires étrangères.

