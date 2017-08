Les arabes se rappellent de la Mosquée Al Aqsa incendiée par un chrétien déséquilibré en 1969

Denis Michael Rohan était un citoyen australien qui, le 21 août 1969, a mis le feu à la mosquée Al-Aqsa , à Jérusalem. Rohan a été arrêté pour l’incendie criminel le 23 août 1969. Il a été jugé comme déséquilibré et hospitalisé dans un établissement psychiatrique.

Le 14 mai 1974, il a été expulsé d’Israël « pour des raisons humanitaires, pour un traitement psychiatrique supplémentaire près de sa famille ». Il a ensuite été transféré à l’hôpital Callan Park en Australie. En 1995, il serait décédé en soins psychiatriques.

Rohan, un chrétien, a déclaré qu’il se considérait «l’émissaire du Seigneur» et qu’il tentait de détruire la mosquée Al-Aqsa agissant sur des instructions divines pour permettre aux Juifs d’Israël de reconstruire le Temple sur le Mont du Temple conformément au Livre de Zacharie, hâtant ainsi la seconde venue selon lui, de Jésus-Christ.

Rohan était un abonné du magazine The Plain Truth publié par le fondateur de Church of God (WCG) Herbert W. Armstrong et a déclaré qu’il avait commencé sa tentative après avoir lu un éditorial d’Armstrong dans l’édition de juin 1967.

Yasser Arafat a ensuite développé cet incendie criminel, comme une attaque sioniste et le journal palestinien, La Presse Palestinienne, a signalé ce qui suit :

« Au cours d’une assemblée commémorant la tentative d’incendie criminelle de 1969 sur la mosquée d’Al-Aqsa, Zakaria al-Agha , membre du Conseil exécutif de l’AP, a fait un discours au nom d’Arafat, soulignant la détermination du peuple palestinien de continuer sur le chemin du Jihad jusqu’à que l’occupation se termine »

Aujourd’hui, encore, les médias palestiniens passent en boucle des vidéos et des images de cet incendie afin d’inciter au terrorisme :