Les arabes menacent via Facebook les soldats chrétiens de Tsahal : « La mitsva de les tuer »

Une nouvelle page Facebook publie des photos et des informations personnelles sur les soldats chrétiens et arabes et appelle à les nuire.

Sur l’une d’entre elles, un soldats des frontières qui est chrétien et arabe page avec les commentaires suivants :

« Nous savons qui vous êtes, où vous vous trouvez et où vos parents vivent. Lorsque vous avez terminé la patrouille de votre vieille ville, nous vous attendons à la mosquée, où vous serez poignardé »

C’est une des menaces de ces arabes sur Facebook avec d’autres photos de soldats, y compris des renseignements personnels sur eux et leurs familles, ainsi que des menaces de mort et d’incitation.

Entre autres choses, ils ont été définis comme des traîtres et dont le meurtre est permis. Entre autres choses, cette page publie aussi des menaces contre des soldats Bédouins, Druzes, y compris l’ ancien commandant Golani Brigade, le général de brigade Ghassan Alyan.

Ce n’est pas la première fois que cela arrive: Au cours des dernières années, des éléments radicaux ont fait campagne contre les troupes de soldats de la communauté des Arabes chrétiens qui ont décidé de rejoindre l’armée .

« Le pays a besoin de se réveiller et de poursuivre ceux qui menacent et trouver les agitateurs avant qu’il ne soit trop tard « , a averti l’ un des guerriers chrétiens.

Dans la plupart des cas, la police n’a pas identifié les suspects, et beaucoup n’ont jamais été poursuivis. En conséquence, les soldats, beaucoup de chrétiens ont été autorisés à quitter la base en habits de civil.

Les conséquences de ce phénomène peut être vu aujourd’hui, car une vague de menaces et l’incitation à provoquer une réduction du nombre de jeunes recrues chrétiens de Tsahal.

« Il n’est pas necessaire de risquer ma vie et ma famille, surtout quand je n’ai pas le soutien des autorités d’application de la loi dans le pays », a déclaré un l’un des hommes qui a décidé d’abandonner le service militaire.

«Le fait que les soldats de Tsahal puissent rentrer chez eux avec leur uniforme plutôt que de faire face à ces facteurs et les traduire en justice, on légitimise et encourage les agitateurs à poursuivre leurs actions. »

Aujourd’hui, les soldats chrétiens et les soldats Juifs orthodoxes souffrent également des menaces de mort et d’humiliation.

Après le dépôt de plaintes auprès de la police, la page Facebook où l’information a été affichée a été signalé et effacé.