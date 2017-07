Les Arabes-israéliens de Jérusalem ont été payés par l’Autorité palestinienne pour participer aux émeutes sur le mont du Temple

Le leader de l’autorité palestinienne Mahmoud Abbas – connu du monde arabe par son nom de guerre , Abu Mazen a fait tout ce qu’il pouvait ce mois-ci pour fournir un tremplin pour le lancement d’une troisième intifada. Mais ce n’est que cette semaine que l’ampleur de son dévouement financier à la cause a été connue.

Le journaliste d’investigation Gal Berger de la langue hébreue Kann News sur la télévision israélienne Channel 11 a annoncé dimanche soir que Abbas a fournit des millions de shekels et des millions de dollars aux résidents des quartiers arabes de Jérusalem-Est pour encourager leur participation à des perturbations et des émeutes sur le Mont du Temple.

Même après que toutes les mises à niveau de sécurité aient été retirées du Mont du Temple, les Arabes ont continué les émeutes sauvages pendant plusieurs jours de plus, jusqu’à ce que Abbas ait été informé par le roi Abdallah II de Jordanie qu’il était temps de mettre fin à la violence. Jusqu’à ce week-end, la plupart des journalistes et des politiciens croyaient que les émeutes étaient simplement motivées par l’incitation massive des dirigeants arabes et musulmans et se diriger dans tous les coins du pays et à l’étranger. Mais clairement, il y avait beaucoup plus que cela:

Les Arabes de Jérusalem se sont vu promettre des allocations monétaires de 1 000 $ par mois pour un maximum de trois mois. Ils ont également reçu des rabais et des exemptions de paiements à la Compagnie électrique du district de Jérusalem, qui fournit le pouvoir aux quartiers à majorité arabe de la région.

Les étudiants de l’université arabe de la vieille ville de Jérusalem qui ont participé à des affrontements anti-israéliens ont eu la promesse de profiter de frais de scolarité gratuits par l’Autorité palestinienne, selon le rapport.

Tous les employés de l’Autorité islamique du Waqf – qui gère les sites sacrés sur le Mont du Temple, et qui relèvent du gouvernement de la Jordanie ont également eu des paiements en espèces, selon le rapport, tout comme les marchands arabes dans la vieille ville de Jérusalem.

En outre, l’Autorité palestinienne a apparemment envoyé plus de 15 millions de dollars pour couvrir les rénovations, les réparations des dommages et autres dépenses dans les foyers locaux du secteur arabe suite aux émeutes près du Mont du Temple. Au moins 750 000 $ ont été répartis dans deux hôpitaux de la région pour se préparer à l’afflux de blessés attendus après les affrontements avec le personnel de sécurité israélien. Un autre montant de 40 000 $ a été accordé aux services d’urgence arabes et à des services médicaux connexes dans la région. Il y a eu au moins 100 blessés lors d’affrontements avec des forces israéliennes entre jeudi et vendredi dernier.

Des prix et des citations spéciales ont été promis aux agitateurs et aux émeutiers qui étaient les plus actifs, selon le rapport.

On peut se demander d’où provient cette bienfaisance financière en especes…