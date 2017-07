Les Arabes attaquent des centaines de visiteurs Juifs au Kever Yehoshua

Des émeutiers arabes ont jeté des pierres et des rochers sur des centaines de personnes qui sont entrées dans la kever de Yehoshua Bin-Nun dans le village arabe de Kifl Hares , cette nuit de lundi. Les soldats des FDI ont utilisé des mesures anti-émeutes pour assurer la sécurité des nombreuses personnes qui cherchaient à entrer dans la région. Le Kever est situé à l’intérieur du village arabe, et les visiteurs ne sont pas autorisés à entrer sans une escorte de Tsahal.

Cette même nuit, les soldats de l’armée israélienne sont entrés dans le village arabe de Teko’a dans la région de Gush Etzion, où vivait le terroriste arabe qui a mené l’attaque à la voiture bélier et au couteau ce lundi sur un soldat de l’armée israélienne. Les forces de l’armée israélienne sont entrées dans la maison du terroriste et ont découvert de grandes quantités de matériaux conçus pour inciter à des attaques terroristes contre les Israéliens. Les matériaux ont été saisis et plusieurs arrestations sont attendues.

Lundi soir, des responsables de la sécurité ont déclaré avoir arrêté 15 suspects dans d’autres régions de Yehudah et Shomron. Les suspects ont été recherchés pour avoir participé à des émeutes et pour avoir jeté des pierres et des bombes incendiaires qui ont menacé les civils israéliens et les soldats des FDI. Plusieurs des suspects ont également été accusés d’appartenir au Hamas. Tout ce monde a été interrogé sur leurs activités par les forces de sécurité.

