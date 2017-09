Un Arabe tente de draguer une fille juive à Ashkelon, voici sa réponse ….

Malheureusement, il y a eu de nombreux cas en Israel, de décès et mauvais traitement contre des jeunes filles juives et naïves qui ont décidé d’avoir ne relation amoureuse avec un arabe.

Depuis les jeunes femmes ont compris que le conflit en Israel peut jouer contre elle lors de telles relations, et évitent tout contact.

Cette jeune fille juive a été draguée par cet arabe à Ashkelon le 3 septembre 2017 et elle lui dit clairement, sans dénigrer et calmement, qu’il n’est pas possible de se mélanger avec les arabes :

» Je me suis assise pour attendre des amis, et il a essayé de commencer avec moi et je lui ai clairement mis en tête que les bonnes filles ne se mélangent pas avec les Arabes »!

Elle lui dit : » Je suis juive, je ne veux pas être avec un arabe, j’ai été à l’armée, je ne tourne pas autour des arabes, je suis juive. »

