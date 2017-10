Une arabe israélienne Dima Tayeh parle sur les médias arabes : ‘Il n’y a pas d’occupation israélienne’ !.

Dima Tayeh a été interviewée dans les médias arabes et a soulevé les allégations concernant l’occupation. ‘Israël n’est pas un état d’apartheid et tous ceux qui pensent de cette façon devraient avoir honte’, a-t-elle déclaré à l’animateur du programme. ‘Plus de 90% des Palestiniens et des habitants de Gaza souhaitent vivre sous cet état’, a-t-elle déclaré à la première chaîne de communication arabe en Israël, situé à Nazareth.

Dans la vidéo, qui est apparue sur la page Facebook «Réservistes sur le Front» et qui a accumulé des milliers de likes, Tayeh semble défendre vivement Israël et critique sévèrement ceux qui l’appellent occupante. « Vous vivez dans ce pays et vous avez des cartes d’identité bleue, le travail, vous pouvez exprimer des opinions, parler, apprendre, devenir des chercheurs et des enseignants ou des avocats. Vous combattez un pays qui vous respecte , pas comme la Syrie, l’Irak, l’Egypte et tous les pays arabes -..? Regardez ce qu’ils ont fait à leur propre peuple » demanda-t-elle.

Le présentateur a essayé de la provoquer et lui a demandé encore et encore ce qui fait qu’Israël est un Etat démocratique. ‘Le fait même que ce pays vous donne une plate-forme pour en parler, alors qu’en Russie il n’y a pas du tout la possibilité que les médias expriment une opinion contraire au gouvernement, est déjà la preuve d’un Etat démocratique’, a-t-elle répondu. ‘Je souhaite à tous les pays, aux résidents arabes et aux sociétés arabes, le souhait d’un Etat démocratique comme Israël’.

‘Je suis fier de moi et de ma religion et je vis dans un pays qui me respecte et me donne mes droits … Je suis fier d’être debout et de parler de l’Etat d’Israël et d’en faire partie intégrante … Je souhaite que tous les pays arabes adoptent un système de gouvernement démocratique .À l’instar de l’État d’Israël, plus de 90% des Palestiniens et des habitants de Gaza souhaitent vivre sous ce régime.