C’est la première visite du président philippin, Rodrigo Duterte, en Israël. Pour rappel, il a appelé Obama un «bâtard» et a dit qu’il serait heureux d’abattre 3 millions de toxicomanes comme le massacre des Juifs par Hitler ».

Le président devrait venir en Israël au mois de mai. Après cette comparaison avec Hitler, il a présenté ses excuses en disant : « Cela ne se reproduira pas, nous serons toujours amis ».

Depuis qu’il a remporté les élections en Juin dernier, ce président a dit qu’il allait mettre en pratique sa promesse, celle de lutter contre la criminalité et le phénomène de la drogue dans son pays, dans une vaste opération de sécurité qui a déjà tué plus de 3.000 personnes et causé l’arrestation de milliers d’autres.

En Octobre, il a utilisé l’expression controversée de Hitler quand il a parlé des trois millions de toxicomanes aux Philippines : » J’aimerais les tuer. Si l’Allemagne avait Hitler, les Philippines m’auront moi. Je sais que tous sont des criminels, et qu’il faut éliminer le plus gros problème qui menace mon pays et sauver la prochaine génération ».

En dehors de cette déclaration, il a maudit les dirigeants occidentaux et a qualifié Obama de «bâtard», sans oublier l’Organisation des Nations Unies .

Suite à ses excuses, il a rencontré l’ambassadeur d’Israël: « Le président est venu à la synagogue pour présenter des excuses au peuple juif et accueillir la nouvelle année. Il reconnaît et honore la nation et Israël. Sa femme est la fille d’un père juif. Le président condamne la Banque d’hypocrisie… – les États-Unis, l’Union européenne, les médias qui sont contre sa guerre contre la drogue , il est prêt à accepter une commission d’enquête de l’Organisation des Nations Unies : il va prouver que cette guerre est légitime ».