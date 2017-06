Après le refus de l’autorité Palestinienne de faire entrer les malades de Gaza en Israel, Abbas accuse Israel de la mort de 9 d’entre eux

Le groupe terroriste du Hamas a ouvert hier une campagne contre l’Autorité palestinienne après qu’ environ neuf habitants de Gaza, dont trois enfants sont morts à cause du ministère palestinien de la Santé qui n’a pas autorisé leur transfert en Israël pour un traitement.

De plus, ces dernières semaines le ministere de la santé de l’autorité palestinienne n’a pas approuver les paiements aux citoyens de Gaza qui ont cherché un traitement médical en Israël et a confirmé que des centaines de milliers de demandes ont été refusées contrairement au passé.

Cette même Autorité Palestinienne a permis les soins d’une chatte vers Israel, laissant mourir les enfants de Gaza.

Aujourd’hui, l’Autorité palestinienne affirme pour se défendre : « Tout est la faute d’Israël. »

CAMPAGNE POUR SAUVER LE SITE

La nouvelle législation européenne ne nous permet plus aujourd'hui de financer correctement le site via les publicités. Sans votre aide, le site fermera prochainement. Avec une participation de 5 €/mois, nous ne dépendrons plus de cette loi et les publicités ne seront plus nécessaires ! Malgré tous nos efforts, c'est la dernière solution pour vous donner une information quotidienne .

VIA PAYPAL (Sécurisé): ICI