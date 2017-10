Apr7s la réconciliation entre le Fatah et le Hamas, les pécheurs de Gaza passent d’une zone de pêche de 5 km à 32 km

Nizar Ayyash, le chef de la ‘tribu’ des pêcheurs de la bande de Gaza, a appelé le gouvernement de l’Autorité palestinienne récemment réconcilié à étendre la zone de pêche restreinte de 5 km marins de Gaza à 32 km . Ayyash a déclaré à Ma’an mardi qu’il n’y avait ‘aucun problème de sécurité associé aux pêcheurs, qui soutient plus de 50.000 Palestiniens’.

‘En revanche,’ Ayyash a affirmé, que ‘l’occupation israélienne interdit toutes les fournitures de pêche au niveau des passages israéliens, dont le plus important est la fibre de verre. [Les pêcheurs] ont besoin de gros bateaux. ‘

Bien sûr, le gouvernement de l’AP ne définit pas ces restrictions sur la façon dont la tribu Ayyash peut naviguer, selon la marine israélienne. Il a imposé un blocus maritime sur la bande de Gaza en 2007, une partie du blocus aérien, terrestre et maritime qui a été la réponse d’Israël à la prise du Hamas à Gaza. La marine a depuis hésité au fil des années à savoir jusqu’à quel point les pêcheurs de Gaza pouvaient naviguer, de 5 à 10 km, selon le niveau de collaboration de la tribu avec le terrorisme du Hamas.

Les efforts de contrebande du Hamas depuis la mer complètent la construction de tunnels terroristes souterrains, selon Tsahal, qui rend régulièrement compte des efforts navals du Hamas, notamment des exercices de tir et de plongée. En avril 2016, la marine, le Shin Bet et la police israélienne ont arrêté le pêcheur Salim Jamal Hassan Na’aman après que son navire ait dévié de la zone de pêche désignée. Na’aman a avoué être impliqué dans la contrebande d’armes, de munitions et de matériaux utilisés pour fabriquer des roquettes destinées au Hamas et à d’autres groupes terroristes dans la bande de Gaza. Il a également révélé des informations sur les plans du Hamas d’utiliser les pêcheurs pour déguiser l’activité terroriste et comment les mêmes pêcheurs soutiennent les efforts de contrebande de l’Egypte vers la bande de Gaza.

En novembre 2016, Israël a inculpé un autre pêcheur de Gaza, l’armée égyptienne avait attrapé des armes de contrebande. En 2015, avant de se faire prendre, le pêcheur de 23 ans faisait de la contrebande pour le Hamas et gagnait 1020 € pour des envois d’environ 450 € d’armes et de munitions.

En 2010, le commandant de la Marine Brig. Le général Eli Marom a appelé les pêcheurs de Gaza à ne pas coopérer avec les terroristes, après que les barils d’explosifs du Hamas aient échoué sur les côtes israéliennes. ‘Les organisations terroristes exploitent cyniquement les pêcheurs de Gaza à des fins terroristes’, a déclaré M. Marom, avertissant que ‘l’envoi de barils d’explosifs met en danger les pêcheurs palestiniens et nuit à leurs moyens de subsistance’.

Ayash a appelé mardi le gouvernement palestinien à exercer des pressions sur Israël, que ce soit au Caire ou dans la communauté internationale, afin de faire pression sur la marine pour qu’elle élargisse la zone de pêche à 20 milles nautiques et permettre aux équipements de pêche de traverser les postes frontaliers.

Selon le Centre Al Mezan pour les droits de l’homme, de 2000 à 2017, le nombre d’incidents impliquant des tirs de la marine israélienne et des pêcheurs de Gaza a atteint 1 053 ; 627 pêcheurs ont été détenus ; 7 pêcheurs ont été tués dans ces incidents, 122 blessés ; 152 bateaux ont été confisqués.