Après la profanation pour la quatrième fois de la tombe de la fille de Rabbi Nahman de Breslev, l’Allemagne a décidé d’agir pour protéger ce cimetière juif en Ukraine

Le mois dernier et pour la quatrième fois en deux ans , la tombe de la fille du Rabbi Nahman de Breslev a été profanée avec des tags antisémites et depuis rien n’a été fait pour empêcher les terribles profanations. Bien que la tente ait été reconstruite et rénovée, la zone reste ouverte aux voyous locaux.

Il y a environ 9 ans, les entrepreneurs locaux ont reçu l’approbation pour la construction de bâtiments résidentiels sur le cimetière négligé. Des militants se sont précipités sur la ville Krimntzo’g et ont commencé à rénover les tombes dans le cimetière et ont réussi à annuler le plan de construction. Dans le cadre de la restauration du cimetière, ils ont découvert une tente a moitié détruite où a été enterrée la famille de Rabbi Nahman de Breslev. La tente a été récemment rénovée et à la place un monument a été placé indiquant les noms des saints qui y sont enterrés. Malheureusement, plusieurs fois le lieu a été profané par les antisémites.

Le Rabbi Israël Meir Gabai s’occupe depuis plus de 30 ans de la réhabilitation des cimetières à travers l’Europe et a dit « Comme nous le savons, les profanations des cimetières à travers l’Ukraine et l’Europe sont exercées tous les jours, les habitants profitent de l’absence de gardes dans les cimetières et font ce qu’ils veulent. L’acte de profanation des cimetières dispersés à travers l’Ukraine ne peut pas être éliminé sans placer des clôtures entourant le complexe et sans y installer un poste de garde. Le coût de la mise en place d’une telle clôture autour du cimetière équivaut à des coûts très élevés »

Avec l’aide des politiciens et des personnalités , y compris le rabbin Yitzhak Shapira de Londres , ils ont fait une demande aux Allemands pour une application formelle de la constitution allemande. En effet, en 2015, une loi allemande a imposé à l’Etat de financer la construction de clôtures dans les cimetières dispersés dans toute l’Europe.

Cela se fait par l’organisation ESJF « allemand » créé au début de 2015, afin de protéger les cimetières juifs à travers le continent européen et de les préserver, en fixant des limites du cimetière par la construction des murs, de poutres et de portes. L’année dernière, l’organisation a envoyé des équipes et a commencé à mettre en œuvre la loi mise en place par le gouvernement.

« Pour permettre la construction de la clôture, nous sommes tenus de fournir des cartes et des permis de l’emplacement des cimetières

Depuis trois ans, je travaille sur l’obtention des cartes pour empêcher la municipalité de toute construction dans l’espace résidentiel, Dieu merci, nous avons toutes les cartes et les données sur l’emplacement exact du cimetière qui s’étend sur 1 km. Les équipes allemandes organisées par l’ESJF ont donné aux autorités une copie de tous les documents et les cartes nécessaires et bientôt, une clôture sera construite autour du cimetière où se trouve la tombe de Sarah, la fille de Rabbi Nahman. Un garde sera également présent 24 heures sur 24, comme il est d’usage pour nous aujourd’hui dans de nombreux cimetières.«

Rav Gabai: » Il est important que le public sache que les cimetières en Ukraine ne sont pas sans valeur! Cette association, et les bonnes œuvres, sont constamment inquiets de préserver les tombes des saints à travers l’Ukraine et essayer par tous les moyens d’empêcher la répétition des actes d’humiliation et de profanation des cimetières juifs où se trouvent les Juifs et les tsadikim ».