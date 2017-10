Après des plaintes, certains journaux arabes suppriment l’article sur « Les spécialités juives appréciées par les Arabes »

Un article a décrit les 10 aliments «juifs» dont les Arabes bénéficient. Parmi ces aliments, certains étaient généralement considérés comme ayant des origines arabes avant que les Juifs israéliens les adoptent comme favoris, comme le falafel et la shakshuka.

Comme prévu, il y a eu un contrecoup. Certains des sites qui ont publié l’article l’ont supprimé, avec des excuses :

« Cet article a été supprimé car il enfreignait la règle de l’objectivité et ne mettait pas l’histoire dans son contexte global, ce qui était énoncé dans la politique éditoriale des Post-politiciens. Il a adopté une perspective unique pour voir la question à l’étude, sans prendre en compte une autre perspective. »

Les journaux qui ont supprimé l’article ( pas tous ) ont ajouté un article sur la façon dont les Israéliens ont tout volé des Palestiniens, même leur danse « Dabke ».

Il cite Joseph Massad, de l’Université de Columbia, disant que l’affirmation «sioniste» selon laquelle ces aliments provenaient de Juifs expulsés des pays arabes est fausse, car Massad dit :

» Ceci, cependant, va à l’encontre des faits : il y a très peu de juifs syriens, palestiniens ou libanais en Israël (la majorité des juifs syriens et libanais ont émigré aux États-Unis et en Amérique latine, surtout au Mexique). Les Juifs arabes ont quitté ces pays. La grande majorité des Juifs arabes en Israël viennent du Maroc, de l’Irak et du Yémen, des pays où le houmous et le falafel ne sont pas consommés. »

Massad, une autre fraude académique, ment. Il y a eu plus de Juifs syriens (115 000) en Israël qu’aux États-Unis ou dans tout autre pays. Et 700 000 Juifs qui vivaient en Palestine avant 1948 ont déménagé ? A moins que Massad ne dise qu’ils ne les comptent pas, ou que les seuls « juifs palestiniens » sont les juifs religieux de Jérusalem et Tzfat avant 1900 ?

En outre, le falafel fait partie de la cuisine irakienne.

Plus important encore, il a été apporté en Israël par les Juifs yéménites dans les années 1950, où le falafel est également populaire, contrairement au mensonge de Massad selon lequel il n’est tout simplement pas consommé au Yémen.