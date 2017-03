Aprés le pillage du tombeau de Jonas par Daesh, les archéologues découvrent dans les ruines un ancien palais

En Juillet 2014, la tombe du prophète Yona ( Jonas) à Mossoul, en Irak, a été détruite par les terroristes de Daesh qui ont fait sauté le site avec des explosifs, suscitant l’indignation mondiale.

Sous un monticule couvrant l’ancienne ville de Ninive, les archéologues ont découvert un sanctuaire détruit par Daesh, ils ont trouvé un palais, jusqu’alors inconnu, datant du septième siècle avant notre ère de l’époque biblique sous la domination du roi assyrien Sennachérib, et rénové par son fils Asarhaddon.

Le sanctuaire Nabi Younus à Mossoul a été construit sur le fameux site d’enfouissement d’un prophète connu dans le Coran comme Yunus et dans la Bible comme Jonas, qui était un lieu de pèlerinage populaire.

À la mi-Janvier, les troupes irakiennes à Ninive ont libéré le site.

« La tombe a été beaucoup plus endommagée que ce que nous présumions », a déclaré le ministre de la Culture, Salim Khalaf.

Il a ajouté que des tunnels avaient été creusés sous le sanctuaire afin de rechercher des artefacts à piller.

L’archéologue irakien Layla Salih a déclaré sur le Daily Telegraph, qu’elle avait découvert dans ces mêmes tunnels, une « plaque de marbre avec des inscriptions cunéiformes du roi Asarhaddon, remontant à l’empire assyrien en 672 avant notre ère. »

Ce roi est décrit dans la bible par le fait de sa reconstruction de Babylone après la mort de son père.

Les chapitres 18 et 19 du livre biblique de Rois II, décrivent la tentative infructueuse de Sennachérib à la conquête de Jérusalem. À son retour à son palais, il fut assassiné par deux de ses fils, qui ont ensuite fui, laissant Esarhaddon prendre possession du royaume.

«Et il arriva, il se prosterna dans la maison de son dieu Nisroc, mais Adrammélec et Sarezer, ses fils, le frappèrent à coups d’épée; et s’échappèrent dans le pays d’Ararat. Et Esarhaddon son fils, régna à sa place », selon le verset 19:37 dans Kings II.

Eleanor Robson, directeur de l’Institut britannique pour l’étude de l’Irak, a déclaré que la destruction de la Tombe de Yona par le groupe terroriste, avait ouvert la voie à une « découverte fantastique. »

« Les objets ne correspondent pas à des descriptions de ce que nous pensions à cet endroit, » dit-elle, selon un rapport Telegraph. «Il y a une quantité énorme d’histoire là-bas, pas seulement des pierres ornementales. C’est l’occasion de cartographier enfin le trésor du premier grand empire du monde « .

Cependant, de nombreux éléments qui se trouvaient dans le palais ont été pillés. Khalaf estime que plus de 700 objets ont été pillés sur le site, et qu’ils sont en vente sur le marché noir.

A la recherche de trésors perdus :

L’Irak se tourne vers Interpol et d’autres organismes du monde pour traquer les trésors perdus. En vertu de la résolution 2199 du Conseil de sécurité des Nations Unies, tous les échanges d’objets culturels en provenance d’Irak et de Syrie sont illégales.

« Nous pensons qu’ils ont pris de nombreux artefacts, tels que la poterie pour la vente. »dit-elle.

Cependant, elle a également averti que les tunnels n’étaient pas construits professionnellement et qu’il y avait un risque d’effondrement d’ici quelques semaines.

La ville de Mossoul est intimement liée à l’histoire humaine, traçant ses racines il y a 4.400 ans, lorsque la civilisation a augmenté en Mésopotamie.

Aujourd’hui, le groupe en tant que forces irakiennes est soutenu par la coalition internationale pour récupérer Mossoul des mains de l’Etat islamique (IS), les historiens sont à la recherche sur la façon de sauver, réparer ou récupérer cet héritage précieux après trois ans de règne des djihadistes.

Lors d’une réunion à Paris la semaine dernière, des responsables irakiens et des dizaines d’experts du monde entier ont convenu de coordonner les efforts pour rétablir le trésor culturel de l’Iraq.

Mais, ils ont admis que la route serait longue et difficile.

«Le principal défi pour les Irakiens, est celui de faire face à cette tâche par eux-mêmes. Il est important de responsabiliser les gens », a déclaré Stefan Simon, directeur des initiatives du patrimoine culturel mondial à l’université de Yale.

« C’est une situation déchirante, » a-t-il ajouté. «La réadaptation prendra un temps très long. Ils ont besoin de patience. »

En 2014, à l’apogée de Daesh, l’organisation s’était auto-proclamée « le Califat « , en Syrie et en Irak, où plus de 4000 sites archéologiques irakiens étaient sous la coupe des fanatiques sunnites.

Dans la seule région de Mossoul, dans le nord de l’Irak, « au moins 66 sites ont été détruits, certains ont été transformés en parcs de stationnement pour les musulmans, et les lieux de culte chrétiens ont souffert des destructions massives, et des milliers de manuscrits ont disparu, » selon le vice-ministre irakien de la culture, Qais Rashid, lors de la conférence, organisée par l’UNESCO.

Le coup le plus grave a été subi par l’ancienne ville assyrienne de Nimroud, nommé d’après le chasseur biblique Nimrod.

Quatre-vingt pour cent du site ont été détruits par les djihadistes et effacés par des bulldozers et des explosifs.

Ninive a été détruite à 70 %.