Après le père et le fils, voici le petit fils : Binyamin Elbaz chante avec son père et son grand père ! - © Alyaexpress-News

La famille Elbaz lance un nouveau clip pour les fêtes de Soukkot. Après avoir lancé un premier single avec le père et son fils aîné Gad Elbaz, la famille publie aujourd’hui une autre collaboration familiale pour Soukkot dans un nouveau succès, ‘Even Massu Habonim’ avec le fils de Gad Elbaz.

Pour Soukkot, le chanteur Gad Elbaz révèle le don du réalisateur et producteur Daniel Finkelman ainsi que celui de son fils ainé Benyamin.

Le nouvel élève d’Elbaz avec Cecilia Margolis, accompagné d’un clip animé et d’une collection de cartes postales filmées à Jérusalem et à New York, où les grands-parents Benny Elbaz, Ben et Gad et le petit-fils Benjamin sont apparus ensemble pour la première fois. C’est leur premier lancement cette année depuis leur single en version spéciale a cappella.

Seul hic dans cette vidéo : l’un des chanteurs danse avec un habit de prisonniers de la Shoah portant l’étoile jaune. Même si l’intention est bonne, cela peut choquer les familles directement touchées par la mort de l’un des leurs.