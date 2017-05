Après la mort terrible de 29 Coptes par Daesh, la ville de Tel Aviv sera illuminée aux couleurs du drapeau égyptien

Le lendemain de l’attaque de tir qui a tué 29 chrétiens coptes en Egypte, l’Hôtel de Ville de Tel Aviv sera illuminé à 23h00 du drapeau égyptien. Ceci est la première fois que le drapeau d’un pays Arabe sera visible dans le pays.

Ce geste en un signe de solidarité avec le peuple chrétien et égyptien et surtout les Coptes après l’attaque meurtrière d’hier qui a coûté la vie à 29 personnes.

La même chose est arrivée la semaine dernière après l’attentat terroriste à Manchester lors d’un concert avec la chanteuse Ariana.

Pour rappel, hier une attaque terroriste a visé des dizaines de coptes qui voyageaient en bus en Egypte. Un groupe de terroristes a tiré et tué 29 d’entre eux en blessant beaucoup d’autres. Les Coptes représentent 10% de la population de l’Egypte, et au fil des années, ils ont subi de nombreuses attaques islamistes. Les Coptes font face ces derniers mois à une vague de terreur particulièrement grande à cause de Daesh et d’autres organisations de djihad autour de l’Egypte.

L’Etat islamique (Daas) a revendiqué l’attaque effroyable en Egypte. « Nous avons liquidé plus de 31 croisés, 24 ont été blessés et l’un de leurs véhicules a été incendié au nom de Allah, la louange et la grâce, » selon une proclamation officielle de Daesh.

Les coptes égyptiens ont été massacrés vendredi par les djihadistes qui les ont été exécutés d’une balle dans la tête après avoir refusé de « renier leur foi », révèlent les rescapés de l’attaque.

« Ils leur ont demandé de renier leur foi chrétienne, un à un, mais tous ont refusé. La plupart ont reçu une balle à l’arrière du crâne, dans la bouche ou à la gorge « , a confié le père Rashed.

De nombreux enfants, font partis des victimes.

A NATANYA : JEUDI 25 MAI

A JERUSALEM (POINT RELAIS) : MARDI 23 MAI

CLIQUEZ SUR LE LIEN : PROMOTION : VENTE DE BOUTARGUE AU PRIX DE 22 € (entre 200 et 250 gr) SUR ISRAËL CHRONO

Frais de livraison gratuit à partir de 2 kg pour Jérusalem, Netivot (et ses moshavim), Bat Yam, Ashdod, Ashkelon à un point relais : avant de passer la commande contacter nous sur l'émail suivant : sud.israel@yahoo.fr