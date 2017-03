Après le passage à tabac d’un soldat, les Juifs de Judée Samarie manifestent à Nabi Saleh.

Des manifestants dirigés par le chef de Beit Aryeh, Avi Naim, ont décidé ce matin de réagir suite au passage à tabac d’un soldat vendredi dernier par des Palestiniens de Nabi Saleh. Chaque vendredi la famille Tamini et des Européens attaquent et lancent des pierres et des cocktails Molotovs.

Cette fois-ci, ce sont les habitants juifs qui ont décidé de leur dire : STOP et de répondre aux manifestations palestiniennes organisées chaque semaine : « L’armée doit punir les villageois collectivement ».

Des militants et des résidents de la région sont attendus à la périphérie du village de Nabi Saleh, au nord de Ramallah. La manifestation sera dirigée par Avi Naim à l’entrée de Neve Tzuf, située en face de la rue de Nabi Saleh.

Selon Naim, la manifestation a été décidée suite à un clip vidéo d’un soldat frappé par des femmes et des enfants du village. Le village palestinien manifeste contre la présence d’Israël en Judée Samarie et « l’expropriation des terres », selon eux.

La plupart des manifestations se traduisent par des jets de pierres sur les forces de Tsahal, qui répondent avec des grenades lacrymogènes pour disperser la foule.

« Il est temps d’arrêter ces manifestations, non seulement dans Nabi Saleh, mais aussi ailleurs », a dit l’organisateur, ajoutant que « l’armée doit punir les villageois collectivement suite à ces manifestations violentes ». Il a ajouté que « les soldats debout devant ces manifestants n’ont aucune assistance adéquate, surtout quand les manifestants publient des vidéos négatives de soldats sur l’Internet ».