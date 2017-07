Apres l’attentat au Mont du Temple, le site devient une zone fermée !

A la suite des tirs qui ont eu lieu ce matin au Mont du Temple et conduit à la mort de trois terroristes et blessant 4 policiers à Jérusalem, la mosquée Al-Aqsa a été fermée ainsi que la vieille ville de Jérusalem. Les musulmans accusent Israël de leur empêcher de faire la prière du vendredi sur le Mont du Temple.

Pour la première fois, Tsahal a déclaré le site comme une zone militaire fermée , ce qui n’est pas arrivée à Jérusalem depuis 1967.

Les soldats israéliens ont arrêtés des gardes de la mosquée al-Aqsa, et ont confisqué leurs téléphones portables. De plus, ils ont interdit la présence d’un certain nombre de dirigeants arabes pour éviter une incitation de leur part comme cela se fait souvent lors des discours du vendredi à la mosquée et encore plus aujourd’hui.

Le Mufti de Jérusalem et le prédicateur palestinien d’Al-Aqsa, le cheikh Mohammed Hussein, le chef du Conseil du Waqf islamique et le directeur du Waqf de Jérusalem ont été aussi interdit d’entrer dans la mosquée Al-Aqsa.

Le Grand Mufti a commencé a incité les autres musulmans en disant qu’aucune « forces d’occupation », ne pourra empêcher les musulmans de se rendre sur le site : « les organisations juives occupantes ont commencé leur incitation contre la grande mosquée Al-Aqsa et les fidèles, après l’événement de ce matin à Jérusalem. Personne ne pourra nous empêcher de prier dans notre Mosquée »

L’Inspecteur Général de la police israélienne s’est rendu sur les lieux de l’attentat qui a bléssé gravement plusieurs policiers des frontieres :

Selon les médias arabes, le roi de Jordanie intervient au plus haut niveau pour permettre aux musulmans de faire la prière du vendredi après d’Israël a interdit l’entrée pour la première fois depuis 48 ans après la reprise de la ville de Jérusalem .

MISE A JOUR : Deux policiers sont morts apres les tirs de musulmans. L’une des victimes est Camille Snan du Kfar Horfesh et le second policier se nomme Eyal Stavi du Kfar Maghar. Les messages ont été remis aux familles.

Après l’attaque, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a organisé une réunion d’urgence avec Gilad Erdan, le ministre de la Défense, le chef d’état-major, Gadi Eizenkot, le chef du Shin Bet, le commissaire de police, le coordonnateur des activités gouvernementales dans les territoires, et plus.

Après la conversation, il a été décidé de fermer le Mont du Temple pour des raisons de sécurité. Des recherches sont effectuées pour faire en sorte qu’il n y a plus d’armes sur le Mont du Temple Le statu quo sur le site sera maintenu.

